時薪漲至18元將公投 通膨更緊？

加州合理薪資該有多少，最低薪是否調高到18元，由選民決定。（報系資料照片）

加州 速食業員工時薪漲至20元，接下來是醫療人員時薪漲至25元，眼看著這些同儕薪水增加，其他產業的勞工 難免委屈，感嘆「何時輪到我們？」不少人也可能轉行，去速食業或醫院服務，導致其他產業的缺工更嚴重。最低時薪普遍調高至18元將於11月交付公投，加州業者面臨嚴峻挑戰。

洛杉磯 時報報導，以Rancho San Miguel Market的員工Stephon Harris為例，21歲的他時薪16.35元，但百呎外的Jack in the Box員工已經開始領20元的時薪，他說「我也想去」。確實速食業事多又雜，但他說「誰不想多掙點？」

他的心聲反映了沒有在今年這一波調薪加到工資者的心聲。柏克萊加大Food Labor Research Center主任，同時也是社團One Fair Wage分會的負責人Saru Jayaraman說，議員顯然知道勞工需要時薪20元才能過活，那其他人就不需要了嗎？

加州基本時薪16元薪資已經是全美最高，部分城市更高於此，西好萊塢19.08元，舊金山、柏克萊、山景市也達18元，洛市也將在7月加到17.28元，但是就算最低薪資能夠達到年收3萬3000元，還是不夠加州的平均生活費5萬3082元。

盡管議員不想碰，州長也興趣缺缺，Saru Jayaraman強調，加州避不開薪資問題的，太多人喊著「加州過不了生活啊」，每當物價上漲但薪資不漲，一定會看到低薪產業出現缺工荒。

今年11月的大選中，附帶有一項公投，增加時薪至18元，幕後推手是洛杉磯的投資人兼抗貧代言人Joe Sanberg，儘管阻力不小，但他沒有放棄，因為只要過關，數百萬加州人就能獲得更多工資。而且他不會就此放棄，未來還要調到比時薪18元更高。

民主黨籍加州眾議員Liz Ortega現為勞工與就業委員會的主席，她說「我也希望事情有這麼簡單」，面對沒加到薪者的聲音，民主黨人正在退縮，「我是支持加薪的，就這樣，但是我想應該還有一堆事要談」。

至於共和黨人與加州商會等業界團體，當然反對調漲基本工資，加州已經為勞工爭取到很多權益了，該是時候放手讓企業自己管理財務收支了吧。勞工委員會共同主席、共和黨籍眾議員Heath Flora強調，工資一直漲，「我們不認為企業界還能繼續吸收這些成本」。

例如洛杉磯的酒吧與餐廳業者Tricia La Belle最近就要出售兩家店，因為赤字嚴重，像她這樣的「小型業者」無力負擔。身兼Greater Los Angeles Hospitality Association會長的她說，薪資增加，加上保險、水電瓦斯、租金，「餐廳今年會跟骨牌一樣倒個不停」。