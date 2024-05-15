太平洋鐵路155周年 華工紀念碑入列

楊華沙在今年新建的猶太州華工紀念碑前留影。（楊華沙提供）

今年5月10日，是美國太平洋鐵路貫通155周年，包括華工後裔及全美華人 歷史研究團體在內的上萬民眾聚集猶他州 海角峰，再次重溫華裔 和愛爾蘭先民建設美洲大陸第一條貫穿東西鐵路的輝煌歷史。耗時數年完成的43呎長、象徵美國兩岸連接的「金釘」在10日大型紀念慶典上隆重抵達現場；今年首次新增的華工紀念碑，也再次確認華裔先民在美國鐵路建築史上的崇高地位。

剛從猶他州現場返回洛杉磯的大洛杉磯同源會創會主席楊華沙介紹，近百華人從全美各地前往猶他州參加了9日和10日兩天大型紀念盛會，其中加州去了70多人。

楊華沙介紹，猶他州從54年前開始，每年5月10日舉辦兩天盛會，紀念太平洋鐵路全線貫通，紀念鐵路先民為修建太平洋鐵路做出的貢獻。紀念活動最初由當年鐵路工人的後裔和猶他州鐵路部門發起，很快吸引大批歷史研究人員和媒體加入。但一直到2014年，才開始有較多華人前往共襄盛舉。2015年，全國各地上千華人前往參加鐵路開通150年紀念活動，同年，紀念活動從猶太州升級成為美國國家級紀念活動。

每年紀念活動的重頭戲，是重演當年東西連接大會師的歷史時刻，史丹福在鐵道連接處打下最後一顆金色釘子，象徵工程全線開通。在今年的紀念盛典上，八位華人頭戴斗笠，搬鐵軌，鋪鐵道，重現當年華工的工作場景；而有多人白人和孩子參與的雄獅起舞，更是驚艷全場。

今年的紀念活動也增加了更多的華工內容，包括猶他州的華工後裔協會推動舉辦了華工研討會，美國歷史學會華工研究專家，介紹了華工居住遺址的發掘和搜集情況，比如華工當年生活用品的碎片、華工中文詩歌的翻譯、鐵路修建沿綫中國城遺址的挖掘等等，都在進行當中。

2015年開始由紐約藝術家設計並製作的象徵太平洋鐵路全線連接的43呎金色大道釘，近期在多地巡迴展出之後，也在10日抵達海角峰紀念公園。

引導華人前往參加猶他州每年大型紀念活動的先驅，是紐約華裔攝影師Corky李。Corky李在美國長大，曾在美軍服役，他也是紐約地區華人權益團體活躍人士。他曾指出，1869年太平洋鐵路連通的金色釘子在猶他州海角峰敲入鐵道的歷史時刻留下的照片中，居然沒有華人的面孔，不應該。他呼籲華人應該積極參與每年的紀念活動，填補歷史記錄不足留下的空白。他的呼籲得到華人社區積極相應。