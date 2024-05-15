我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

太平洋鐵路155周年 華工紀念碑入列

記者楊青/洛杉磯報導
楊華沙在今年新建的猶太州華工紀念碑前留影。（楊華沙提供）
楊華沙在今年新建的猶太州華工紀念碑前留影。（楊華沙提供）

今年5月10日，是美國太平洋鐵路貫通155周年，包括華工後裔及全美華人歷史研究團體在內的上萬民眾聚集猶他州海角峰，再次重溫華裔和愛爾蘭先民建設美洲大陸第一條貫穿東西鐵路的輝煌歷史。耗時數年完成的43呎長、象徵美國兩岸連接的「金釘」在10日大型紀念慶典上隆重抵達現場；今年首次新增的華工紀念碑，也再次確認華裔先民在美國鐵路建築史上的崇高地位。

剛從猶他州現場返回洛杉磯的大洛杉磯同源會創會主席楊華沙介紹，近百華人從全美各地前往猶他州參加了9日和10日兩天大型紀念盛會，其中加州去了70多人。

楊華沙介紹，猶他州從54年前開始，每年5月10日舉辦兩天盛會，紀念太平洋鐵路全線貫通，紀念鐵路先民為修建太平洋鐵路做出的貢獻。紀念活動最初由當年鐵路工人的後裔和猶他州鐵路部門發起，很快吸引大批歷史研究人員和媒體加入。但一直到2014年，才開始有較多華人前往共襄盛舉。2015年，全國各地上千華人前往參加鐵路開通150年紀念活動，同年，紀念活動從猶太州升級成為美國國家級紀念活動。

每年紀念活動的重頭戲，是重演當年東西連接大會師的歷史時刻，史丹福在鐵道連接處打下最後一顆金色釘子，象徵工程全線開通。在今年的紀念盛典上，八位華人頭戴斗笠，搬鐵軌，鋪鐵道，重現當年華工的工作場景；而有多人白人和孩子參與的雄獅起舞，更是驚艷全場。

今年的紀念活動也增加了更多的華工內容，包括猶他州的華工後裔協會推動舉辦了華工研討會，美國歷史學會華工研究專家，介紹了華工居住遺址的發掘和搜集情況，比如華工當年生活用品的碎片、華工中文詩歌的翻譯、鐵路修建沿綫中國城遺址的挖掘等等，都在進行當中。

2015年開始由紐約藝術家設計並製作的象徵太平洋鐵路全線連接的43呎金色大道釘，近期在多地巡迴展出之後，也在10日抵達海角峰紀念公園。

引導華人前往參加猶他州每年大型紀念活動的先驅，是紐約華裔攝影師Corky李。Corky李在美國長大，曾在美軍服役，他也是紐約地區華人權益團體活躍人士。他曾指出，1869年太平洋鐵路連通的金色釘子在猶他州海角峰敲入鐵道的歷史時刻留下的照片中，居然沒有華人的面孔，不應該。他呼籲華人應該積極參與每年的紀念活動，填補歷史記錄不足留下的空白。他的呼籲得到華人社區積極相應。

根據美國歷史學會相關檔案，太平洋鐵路工程從1863年至1869年前後六年的建設工程，西部路段雖然較短，但一路都是崇山峻嶺，工程艱難，前後1萬6000多名華工參與了太平洋鐵路的修建。

頭戴斗笠的華工重現當年華裔修建鐵路的情景。（楊華沙提供）
頭戴斗笠的華工重現當年華裔修建鐵路的情景。（楊華沙提供）
來自全國各地的華人前往猶他州參加2024年太平洋鐵路開通155周年紀念盛典並在海...
來自全國各地的華人前往猶他州參加2024年太平洋鐵路開通155周年紀念盛典並在海角峰留影。（楊華沙提供）
加州華人在43呎金釘前留影。（楊華沙提供）
加州華人在43呎金釘前留影。（楊華沙提供）
楊華沙在43呎金釘前留影。（楊華沙提供）
楊華沙在43呎金釘前留影。（楊華沙提供）
2024年紀念太平洋鐵路貫通大型慶典，重演當年歷史時刻。（楊華沙提供）
2024年紀念太平洋鐵路貫通大型慶典，重演當年歷史時刻。（楊華沙提供）

華人 猶他州 華裔

上一則

懼「公安」引渡台僑上當 經文處籲勿輕易匯款提供個資

延伸閱讀

法拉盛圖書館 展華工建設鐵路史

法拉盛圖書館 展華工建設鐵路史
猶他州夫妻新家牆裂、下陷 建商不理「已過保固期」

猶他州夫妻新家牆裂、下陷 建商不理「已過保固期」
中國貨物鐵路直送馬來西亞 首列「中老泰馬」列車發車

中國貨物鐵路直送馬來西亞 首列「中老泰馬」列車發車
NBA／太平洋組巨星覆沒 宣告聯盟世代交替

NBA／太平洋組巨星覆沒 宣告聯盟世代交替
中國4條熱門高鐵6月起漲價 漲幅近20%

中國4條熱門高鐵6月起漲價 漲幅近20%
長島、北線鐵路7/1起9折優惠 市民反饋不一

長島、北線鐵路7/1起9折優惠 市民反饋不一

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
從台灣飛往加州的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥。圖為空乘勸架。（目擊者視頻截屏）

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

2024-05-08 20:27
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用