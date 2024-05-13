節流 州府1萬職缺不補員

加州州長紐森計劃削減約1萬公職，但強調三不：不停工、不裁員、不降薪。(美聯社)

加州 州長紐森 上周五公布了修正後的年度預算 ，雖強調了不加稅，但為嚴控赤字膨脹，州府將永遠裁撤一萬個未補實的州府職缺。州府表示，這些削減將從2025-26財政年度開始，並將在此後繼續進行。據估計，這一舉措將使加州節省約7.63億美元。

沙加緬度蜂報報導，紐森表示，「這些職位正在每個機構和部門實時確定」，沒有每個空缺職位的清單。他表示，州府財政計畫不包括停工、裁員或工資削減。

州府提供的預算摘要包含很少的附加細節。財政廳發言人龐莫爾（H.D. Palmer）表示，如果這項修正計畫獲得立法機構的批准，財政廳將在秋季與各部門合作，確定應該削減哪些空缺職位。

根據州府的說法，州長上周五宣布的這些削減，是對加州財政預算出現大缺口做出的回應。這些削減包括建議在「幾乎所有部門預算」上削減約7.95％，這將再節省22億美元，並將於即將到來的財政年度開始實施。

紐森表示，「我們希望做的是你們所有人在個人生活中正在做的事情。所有企業在專業生活中也在做的事情」；「我們認為我們可以這樣做，仍然可以取得出色的結果。」

紐森並提到上周四的一項公告，指出州府機構計劃利用生成式人工智能（AI），幫助減輕公路擁堵、提供語言服務和進行醫療保健檢查。這種技術是使用演算法生成文本、圖像和視頻。但他說，人工智能「不是一個工作殺手」。

府府還表示，通過不使用13個監獄中約4,600張牢床，也將節省8,060萬美元。目前尚不清楚這是否將導致人員裁減。

紐森的預算提案將由立法機構審查，必須在6月15日前投票通過。州府預估2024-2025財政年度將出現276億美元的財政赤字，下一個財年的赤字是284億美元。