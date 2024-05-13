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家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

編譯陳盈霖／綜合報導
一項研究表明，儘管手機已成為生活不可或缺的一部分，但全美家用電話使用仍廣泛。（ABC 7電視台畫面）
一項研究表明，儘管手機已成為生活不可或缺的一部分，但全美家用電話使用仍廣泛。（ABC 7電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，自手機出現以來，全美各地家用電話（landlines）使用量急遽下降，然一項新發佈的研究表明，這種老式固定電話仍被廣泛使用中。

根據全美商會（Chamber of Commerce）數據，超過70%的美國成年人（約1億8300萬人）現在完全依賴手機打電話，雖然這個數字看起來不少，但研究更令人驚訝的是，有6890萬，超過25%的美國人仍經常使用家用電話。研究還發現，美國有超過330萬人「沒有電話」。

加州，超過35%居民仍使用家用電話，相當於1060萬人。沒有家用電話者佔加州電話用戶的64.2%，約1940萬人。沒電話者佔０.7%（約21萬人左右）。

商會數據還發現，紐約州是全美「家用電話之都」（landline capital），超過一半（52.4%）紐約人仍擁有家用電話（810萬），只有手機的紐約人僅47%。

研究也發現，東北地區是家用電話數量最多的區，用戶比率最高的十個州均位於東岸。除紐約州外，麻州（Massachusetts）、馬里蘭（Maryland）、新澤西（New Jersey）、新罕布夏（New Hampshire）名列前五。

與此同時，中西部和南部幾個州居民，幾乎淘汰這種老式固定電話。在奧克拉荷馬（Oklahoma）、密西西比（Mississippi）和懷俄明（Wyoming）等州，只有不到四分之一居民有這種老設備。

此外，年長者是最可能擁有家用電話的年齡層，65歲及以上的美國人中，有一半（50.5%）仍有家用電話。

研究發現，自2008年以來，美國家庭家用電話數量一直穩定減少，當時有近63%美國家庭住所內擁有家用電話。商會數據顯示，自2003年以來，美國手機擁有量增加67%。

完整報告可上https://www.chamberofcommerce.org/landline-phone-statistics。

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