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Visit California換標語 改成Ultimate Playground

編譯胡立宗／綜合報導
聖地牙哥交響樂團的根據地Rady Shell，被Visit California列為新景點。（取自Visit California網頁）
聖地牙哥交響樂團的根據地Rady Shell，被Visit California列為新景點。（取自Visit California網頁）

宣傳加州旅遊的非營利組織「Visit California」已經用「Dream Big」（大膽作夢）十年以上，但紐約時報最近發現，它們的標語已經默默換成「Ultimate Playground」（終極遊樂場），並且加入聖地牙哥2021年啟用的露天音樂廳Rady Shell等新景點。

Visit California的執行長Caroline Beteta表示，換標語確實有些現實考量，包括「Dream Big」已經開始失去魅力，同時一些企業也開始使用。另外，機構自己的調查也發現，美國人以政治角度看事情的趨勢越來越明顯，因此好像只有加州可以大膽作夢，對某些人來說特別刺耳。

換成「終極遊樂場」就安全得多，也不會刺激到人，而且也能反映疫情之後，出遊意願大增的現況。機構的研究發現，43%的人認為度假就是唯一能放鬆大玩的時間，因此「終極遊樂場」可能更有號召力。

事實上，最新公布旅遊業報告也指出，加州2023年的觀光消費打破紀錄，達到1504億元，超越2019年的紀錄，並使加州州長紐森論斷新冠影響已經過去。觀光帶動的不只稅收增加，也新創了6萬4900個職缺。

加州 觀光 紐森

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