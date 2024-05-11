亞太裔國會眾議員候選人 民主黨力挺

左起為趙美心、閔大衛、Derek Tran、Lanon Baccam、孟昭文。（國會民主黨競選委員會全國亞太裔行動）

在亞太裔傳統月之際，國會三位主要亞太裔民主黨眾議員 力挺三位亞太裔國會眾議員候選人，他們將在11月與共和黨候選人一決高下。

亞太裔崛起與賦權政治行動委員會(ASPIRE PAC)主席孟昭文（Grace Meng），國會亞太裔小組(CAPAC)主席趙美心（Judy Chu）、國會民主黨副主席劉雲平（Ted Lieu），近日為三位國會亞太裔眾議員候選人背書。他們分別是：加州 第47區聯邦眾議員候選人韓裔閔大衛（Dave Min），加州第45區聯邦眾議員候選人越南裔Derek Tran以及愛荷華州（Iowa）第三選區聯邦眾議員候選人泰裔Lanon Baccam。

這三人分別入選國會民主黨競選委員會（Democratic Congressional Campaign Committee，DCCC）推出的「紅變藍項目」（Red to Blue program），參與該項目的候選人將在競選政策、員工資源、培訓以及募款方面獲得扶持。

閔大衛現任加州參議員，此前他是爾灣加大（UCI）的法學教授，主教商業法。任職加州參議員期間，他參與起草眾多法案，有16項被州長簽署生效，包括對抗仇恨犯罪法、控槍法及家庭安全法。他將在11月選舉中對抗共和黨候選人Scott Baugh。

加州第45選區國會眾議員候選人Derek Tran是越南難民的後裔。他曾在軍隊服役，是一名消費者權益律師，城市委員會委員及小企業業主。Derek Tran在退役後又去法學院學習，並在橙縣開設律師事務所，為移民、工人等提供法律諮詢。

Lanon Baccam的父母同樣是難民。他曾服役於軍隊，當過公職人員，在愛荷華鄉村地區長大。美國911事件後，他受到啟發從軍，2004年被派往阿富汗作戰。回國後，他重返校園，在Drake大學學習，之後在美國農業部工作。

孟昭文介紹，作為亞太裔崛起與賦權政治行動委員會的主席，致力於幫助增加更多亞太裔國會眾議員民主黨候選人。她說，「我們需要更多亞美領袖，來自社區的亞裔領導人更了解面臨的問題，推動民主黨更好地動員亞裔選民投票，幫助我們在11月大選中贏得多數席位」。她表示，很興奮能支持這三位亞太裔候選人。

國會民主黨競選委員會全國亞太裔行動（DCCC National AANHPI Engagement）副主任Sarah Lin表示，「我們期待與三位紅變藍候選人一起爭取亞太裔選民的投票，這對於民主黨11月大選中奪取國會多數席位至關重要。」