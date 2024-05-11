亞太裔國會眾議員候選人 民主黨力挺
在亞太裔傳統月之際，國會三位主要亞太裔民主黨眾議員力挺三位亞太裔國會眾議員候選人，他們將在11月與共和黨候選人一決高下。
亞太裔崛起與賦權政治行動委員會(ASPIRE PAC)主席孟昭文（Grace Meng），國會亞太裔小組(CAPAC)主席趙美心（Judy Chu）、國會民主黨副主席劉雲平（Ted Lieu），近日為三位國會亞太裔眾議員候選人背書。他們分別是：加州第47區聯邦眾議員候選人韓裔閔大衛（Dave Min），加州第45區聯邦眾議員候選人越南裔Derek Tran以及愛荷華州（Iowa）第三選區聯邦眾議員候選人泰裔Lanon Baccam。
這三人分別入選國會民主黨競選委員會（Democratic Congressional Campaign Committee，DCCC）推出的「紅變藍項目」（Red to Blue program），參與該項目的候選人將在競選政策、員工資源、培訓以及募款方面獲得扶持。
閔大衛現任加州參議員，此前他是爾灣加大（UCI）的法學教授，主教商業法。任職加州參議員期間，他參與起草眾多法案，有16項被州長簽署生效，包括對抗仇恨犯罪法、控槍法及家庭安全法。他將在11月選舉中對抗共和黨候選人Scott Baugh。
加州第45選區國會眾議員候選人Derek Tran是越南難民的後裔。他曾在軍隊服役，是一名消費者權益律師，城市委員會委員及小企業業主。Derek Tran在退役後又去法學院學習，並在橙縣開設律師事務所，為移民、工人等提供法律諮詢。
Lanon Baccam的父母同樣是難民。他曾服役於軍隊，當過公職人員，在愛荷華鄉村地區長大。美國911事件後，他受到啟發從軍，2004年被派往阿富汗作戰。回國後，他重返校園，在Drake大學學習，之後在美國農業部工作。
孟昭文介紹，作為亞太裔崛起與賦權政治行動委員會的主席，致力於幫助增加更多亞太裔國會眾議員民主黨候選人。她說，「我們需要更多亞美領袖，來自社區的亞裔領導人更了解面臨的問題，推動民主黨更好地動員亞裔選民投票，幫助我們在11月大選中贏得多數席位」。她表示，很興奮能支持這三位亞太裔候選人。
國會民主黨競選委員會全國亞太裔行動（DCCC National AANHPI Engagement）副主任Sarah Lin表示，「我們期待與三位紅變藍候選人一起爭取亞太裔選民的投票，這對於民主黨11月大選中奪取國會多數席位至關重要。」
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