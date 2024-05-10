第6大物產保險 Travelers提高15%保費

加州第六大產物保險公司Travelers獲准向客戶平均提高保費15%。(圖取自Travelers Insurance臉書)

加州 一家最大家庭保險 公司之一的物產保險公司，將平均提高費率15.3%，其數千名客戶則可能因野火風險而失去保險。

加州物產與意外傷害保險公司「Travelers Insurance」截至2022年、在加州保險公司排名第六，其已於本月份獲准提高保險費率15.3%，並且有數千名保險客戶、可能將因高野火風險而無法獲得保險。

「舊金山紀事報」報導，根據向加州保險部門提交文件顯示，「Travelers Insurance」已獲得當局批准，將其「Quantum Home 2.0」保險計畫費率、自6月24日開始平均提高15.3%。文件數據表明，受影響客戶約有32萬保單持有人，部分受保人保險費率將上升至26.7%，其他人費率則可能會下降8.6%。

「Quantum Home 2.0」保險計畫是Travelers保險公司於2018年推出之保險產品，客戶主要是住宅與公寓業主、租戶與房東 ，提供保戶保險。其取代之前的「Quantum Home」與「Homesaver」計畫。

2022年以來，Travelers保險公司也未續簽數千份保單。公司向當局提交文件顯示，這些保單在轉為「Quantum Home 2.0」之前就已存在，並且不符合公司目前的承保標準。

Travelers曾於2022年提交一份文件表示，計畫在全州範圍內取消5236份保單。最近一次提交保險部門當局核准為2023年4月，其中列出另外1389份保單無法續簽。

針對有關是否已停止續簽動作、或是否還有更多保險續約終止，公司並未立即回應。但是，公司曾於文件指出，被放棄無法續簽的保單，多數是那些具有最極端野火風險的保單。

公司在文件內容表示，連續多年的野火損失與全加州各地燒毀面積增加，已挑戰公司原有的風險評估觀點，並因此需要進行調整，以協助公司持續在市場生存。此外，減少野火災難性損失，對保險公司業務成功與否，相當重要，因此，公司無法續簽不合資格的住宅屋主與房東保單。