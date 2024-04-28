加州FAIR計畫費率 將大幅調漲

加州屋主「最後依靠」FAIR計畫主席證實，這項計畫的費率即將大幅上漲。（電視新聞截圖）

加州 屋主「最後依靠」FAIR計畫（FAIR Plan）主席證實，這項保險 計畫的費率即將大幅上漲。

FAIR計畫主席羅奇（Victoria Roach）25日在聽證會上對加州監管單位小胡佛委員會（Little Hoover Commission）說：「FAIR計畫的費率即將大幅上漲，我能分享的訊息就這麼多。」

由於遭到大型產物保險公司棄保，加州許多屋主現在被迫轉向州政府提供的FAIR計畫購買火災保險。但是，投保人經常被FAIR計畫的費率嚇到，因為其每年保費 要比一般保險公司保費高出數千元。羅奇表示，這個問題只會變得更糟。她說：「毫無疑問，我們的費率即將上漲。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，FAIR計畫去年平均調漲了15.7%的費率，今年還未申請再次調漲，羅奇25日也沒有透露預期的調漲幅度。

加州保險廳的數據顯示，2021年，FAIR計畫擁有的保單總數只有約為26萬8000份，約占加州產物保險保單總數的3%。羅奇在聽證會上表示，截至2023年12月，FAIR計畫已成為加州前五大產物保險承保人，擁有超過35萬份住宅和商業建築保單。

FAIR計畫是一個由加州政府成立、私人營運的產物保險計畫，目的在提供保險給那些無法從正常市場獲得保險的人，而使用FAIR計畫的人必須從別的地方獲得像責任險之類的其他補充性保險。

羅奇指出，根據加州法規，FAIR計畫的費率必須足夠讓其手頭上有足夠現金來支付營運費和投保人提出的理賠金額，但目前的費率並不足以解決這方面的問題。作為解決方案，羅奇建議，希望能允許FAIR計畫根據前瞻性災難預測和再保險成本（reinsurance，保險公司用以保護自己以承受損失風險的方式）來提高費率。

雖然加州目前並不允許羅奇建議的這兩種作法，但保險廳長拉拉（Ricardo Lara）計畫在年底前透過頒布「永續保險策略」（Sustainable Insurance Strategy）來改變現狀。拉拉表示，這麼做可吸引更多私人保險公司重回加州市場，進而緩解FAIR計畫的壓力。