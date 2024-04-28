一元鈔票三特徵 可能價值15萬元

Series 2013的1元紙鈔。（取自Silver Picker網站）

如果您手邊正好有些一元鈔票，不妨拿出來與以下三個特點核對一下，也許就能換得最高15萬元的高價。

・華盛頓頭像右下角的序列年份為「Series 2013」；

・華盛頓頭像兩邊的編號為「B」開頭；

・鈔票序號尾端有個「★」，編號在B00000001★ 至 B00250000★，或B03200001★至B09600000★之間。

這些帶有「★」的鈔券，聯邦鑄印局稱之為「補號鈔」，因為這個編號的原鈔出現錯誤，所以加個星字號代表這是重印版。一般來說，原鈔與補號鈔不會同時流入市面，但是這兩批序號卻發生錯誤，導致兩個版本一批自紐約發行，一批自華府 流通。

根據Wealthynickel網站，因聯邦鑄版及印刷管理局（Bureau of Engraving and Printing）幾年前印刷所犯下的錯誤，如今美國貨幣 收藏家願意支付最高15萬元來收集這些一元紙幣。

聯邦鑄版及印刷管理局在2014年11月，曾向華盛頓特區印刷廠發出印刷要求，印出一批一元紙幣，而在2016年7月，又向Fort Worth印刷廠提出了相同的一元紙幣印刷要求。這種情況下，兩批一元紙幣擁有相同的序列號，而正常情況下，每張紙幣的序列號都是獨一無二的，但序列號相同的紙幣十分罕見，因此這樣的紙幣價值可觀。

也有網路說法稱，聯邦鑄版及印刷管理局一開始並未發現紙幣印刷的錯誤。一名銀行職員在聯邦鑄版及印刷管理局的公開資料中發現了不尋常，又進一步要求檢視詳細資料後才確認這一錯誤。之後聯邦鑄版及印刷管理局也承認了該錯誤，並稱有640萬對相同序列號的一元紙幣。

像這樣擁有相同序列號的一元紙幣，目前共有640萬對。雖然看似很多，但因貨幣流通廣泛，目前只找到九對相同的一元紙幣。

如果有這樣的一元紙幣還不夠，需要找到與其對應的相同序列號號紙幣才有價值。