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禁遊民紮營案 州長盼最高院挺

編譯林思牧／綜合報導
提倡流浪人權益者，22日在聯邦最高法院前示威。 (灣區NBC電視台截圖)
提倡流浪人權益者，22日在聯邦最高法院前示威。 (灣區NBC電視台截圖)

聯邦最高法院22日為加州遊民問題舉行聽證，這項判決會對全美國有深遠的影響。跡象顯示最高法院似乎傾向賦予城市更多權力掃蕩遊民營區。紐森州長與舊金山市政府都希望最高法院能盡快宣布判決。

灣區NBC電視台報導，2019年位於舊金山的第九巡迴上訴法庭宣判，如果地方政府沒有給無家可歸者提供「恰當的住所」，就不能限制流浪者在公共地點紮營住宿。位於加州極北邊的格蘭茨帕斯(Grants Pass)挑戰第九巡迴上訴法庭的判決，向聯邦最高法院提出這項訴訟，希望推翻第九巡迴上訴法庭的判決。

本案有極大的爭議性，位於舊金山的「無棲身處聯盟」(Coalition on Homelessness)執行總監福瑞登巴赫(Jennifer Friedenbach) 指出，活著的人必須有立足的空間，這是憲法賦予的權利。不論他們是因為何種原因成為無家可歸的人，如果公共的空間都不准他們歇息，那麼他們應該到哪裡去？

美國的無家可歸問題日趨嚴峻，流浪人對有家有工作的一般市民、對兒童、對社會、對環境衛生都造成嚴厲的衝擊。美國生活品質的日益低落，很多是跟無家可歸問題息息相關的。紐森州長與舊金山市政府有意對盤據公共地點的無家可歸者，進行開罰單、逮捕、掃蕩營區的舉措，因為第九巡迴上訴法庭的判決而受挫。

福瑞登巴赫指出，這些人已經到了赤貧的地步，給他們開罰單或逮捕，會把他們的信用摧毀。他們就更不可能租到住處，把無家可歸的時段加到更長。

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)指出，市政府有責任讓人行道、公園等公共地點是安全衛生的，好讓市民、業者和遊客都能使用，有些無家可歸者缺乏公德，把人行道完全占據、到處堆放物品、隨手棄置垃圾、隨地便溺，嚴重侵犯到其他人的權利，這就是政府必須插手的原因。

紐森與邱信福都已呈遞文書給最高法院，籲請大法官推翻第九巡迴上訴法庭的判決。灣區NBC電視台21日訪問多年流浪的懷特(John David White)，他過去七個月住在市政府提供的收容所。他表示收容所有許多規定，例如不能吸毒、不准養寵物等等，許多人不願接受任何的限制，他們希望為所欲為，因此他們不願住在提供免費吃住的收容所裡。

舊金山 紐森 加州

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