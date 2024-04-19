我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

健保醫療品質 加州亞裔得分高於白人

編譯林思牧╱綜合報導
聯邦基金資深副總裁澤法林醫師表示，如果要改善醫療的成效，平等必須是專注與考量的重點。 (聯邦基金官網)
聯邦基金資深副總裁澤法林醫師表示，如果要改善醫療的成效，平等必須是專注與考量的重點。 (聯邦基金官網)

一家非營利機構對美國50州與華府所做的健保系統分析，發現在全國各地的所有族裔中，住在加州亞裔擁有的健保涵蓋、健保品質與醫療成效方面得分相當高，甚至超過同州的白人。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，非營利機構聯邦基金(Commonwealth Fund)所做的這份報告，於18日(周四)出爐。研究是以25項健康指標來分別評分，包括無保險百分比(uninsured rates)、常見癌症的死亡率、吸菸率、癡肥率、疫苗接種率、癌症篩檢率等，然後用總分來排名。在各個地方與各種族裔中，加州的亞裔(包括夏威夷人與太平洋島人的後裔)得分89。

在加州，這是最高的分數，白人的87分緊隨其後。西語裔(Hispanic)只有45分，黑人是39分，印地安原住民僅得17分。不過另外有九個州的亞裔，得到的分數比89分還高。

在多數州，亞裔與白人普遍也都有最高的分數，因此可以推論他們得到的醫療照顧品質，比西語裔、黑人和印地安人好很多。如果把整個州一起評比，加州排名第16。

依各地加族裔的綜合來排名，奪得冠軍的是華府的白人居民(100分) ，緊接其後的是麻州的亞裔和羅德島州的白人(99分)。麻州與康乃迪格州的白人得到98分。得分最低的(1分)是南達科他州的印地安人。在加州，亞裔與印第安人之間的分數差特別巨大，比所有西部其他州的差異都更明顯。

該報告並沒有去探討為什麼會出現這樣巨大的差異。但紀事報認為，教育程度、收入、居住地區、住房穩定性以及保險普及率都有相關性。

聯邦基金的資深副總裁澤法林(Laurie Zephyrin)表示，如果要改善醫療的成效，平等(equity)必須是專注與考量的重點。

亞裔 加州 健保

上一則

好康報您知／大中華超市(Great Wall Supermarket)

下一則

舊金山租屋比買屋便宜? 專家這麼說

延伸閱讀

印度進逼 加州保住第5大經濟體

印度進逼 加州保住第5大經濟體
響應州長 賓州2保險公司鬆綁避孕藥給付

響應州長 賓州2保險公司鬆綁避孕藥給付
首例 國王縣一水利單位被州政府監管

首例 國王縣一水利單位被州政府監管
少數族裔媒體籲提供醫護免費在線培訓

少數族裔媒體籲提供醫護免費在線培訓
加州財務長馬世雲辦公室 涉FBI調查

加州財務長馬世雲辦公室 涉FBI調查
大學就讀成本「標價」近10萬 加州不遑多讓

大學就讀成本「標價」近10萬 加州不遑多讓

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事