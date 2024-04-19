健保醫療品質 加州亞裔得分高於白人

聯邦基金資深副總裁澤法林醫師表示，如果要改善醫療的成效，平等必須是專注與考量的重點。 (聯邦基金官網)

一家非營利機構對美國50州與華府所做的健保 系統分析，發現在全國各地的所有族裔中，住在加州 的亞裔 擁有的健保涵蓋、健保品質與醫療成效方面得分相當高，甚至超過同州的白人。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，非營利機構聯邦基金(Commonwealth Fund)所做的這份報告，於18日(周四)出爐。研究是以25項健康指標來分別評分，包括無保險百分比(uninsured rates)、常見癌症的死亡率、吸菸率、癡肥率、疫苗接種率、癌症篩檢率等，然後用總分來排名。在各個地方與各種族裔中，加州的亞裔(包括夏威夷人與太平洋島人的後裔)得分89。

在加州，這是最高的分數，白人的87分緊隨其後。西語裔(Hispanic)只有45分，黑人是39分，印地安原住民僅得17分。不過另外有九個州的亞裔，得到的分數比89分還高。

在多數州，亞裔與白人普遍也都有最高的分數，因此可以推論他們得到的醫療照顧品質，比西語裔、黑人和印地安人好很多。如果把整個州一起評比，加州排名第16。

依各地加族裔的綜合來排名，奪得冠軍的是華府的白人居民(100分) ，緊接其後的是麻州的亞裔和羅德島州的白人(99分)。麻州與康乃迪格州的白人得到98分。得分最低的(1分)是南達科他州的印地安人。在加州，亞裔與印第安人之間的分數差特別巨大，比所有西部其他州的差異都更明顯。

該報告並沒有去探討為什麼會出現這樣巨大的差異。但紀事報認為，教育程度、收入、居住地區、住房穩定性以及保險普及率都有相關性。

聯邦基金的資深副總裁澤法林(Laurie Zephyrin)表示，如果要改善醫療的成效，平等(equity)必須是專注與考量的重點。