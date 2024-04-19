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黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

美中位數上百萬元城市550個創高 210個在加州

編譯陳盈霖／綜合報導
根據Zillow最新報告，美國目前「典型」房價在100萬元或以上城市數量創歷史新高。（KTLA 5）
根據Zillow最新報告，美國目前「典型」房價在100萬元或以上城市數量創歷史新高。（KTLA 5）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，根據Zillow最新報告，美國目前「典型」房價在100萬元或以上城市數量創歷史新高，意味著住房成本持續飆漲。分析顯示，2月份全國有550個「百萬元城市」（million-dollar cities），也就是該城市房價格中位數超過七位數，一年前為491個。

加州有210個城市的中位房價超過百萬，是全美最多的百萬元城市的州。其中就有四個城市位列全美前十：三個位於灣區，分別為阿賽頓（Atherton，中間價位737萬元）、洛斯阿圖斯山（Los Altos Hills，中間價位572萬元）和希爾斯堡（Hillsborough，中間價位498萬元）；一個位於南加州的隱藏山（Hidden Hills，中間房價518萬元）。紐約州有66個百萬元城市，年增幅最大的新澤西州（New Jersey）有49個。

Zillow指出，有限的房屋庫存持續推高房價，根據全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）數據，今年春季房價預估持續保持高位。Zillow經濟研究數據科學家派克斯（Anushna Prakash）在聲明中表示，負擔能力對買家來說仍是個巨大挑戰，但這並未阻止房價上漲，「若貸款利率如許多人預期般在今年晚些時候調降，我們可能會看到百萬元城市房價激增，因更多買家湧入。」

Zillow指出，僅管2022年底房價下跌時，百萬元城市受到的打擊比其他城市嚴重，但這些城市房價仍較去年同期上漲4.6%，略高於全美平均的4.2%。

但並非所有州都成長。佛羅里達州的西耶斯塔（Siesta Key）、聖塔羅莎灘（Santa Rosa Beach）和薩尼貝爾（Sanibel）等三個城市房屋中位數已未達七位數。德州奧斯汀都會區也有兩個城市告別百萬元城市名單。

在這些緊張的房地產市場中，房價並非買家面臨的唯一挑戰。美國平均長期貸款利率已升至五周以來最高，這在傳統上一年中房屋銷售最繁忙時期的此時，對潛在買家而言是一大挫折。

Realtor.com資深經濟研究分析師瓊斯（Hannah Jones）告訴美聯社，抵押貸款利率可能會持續徘徊在6.6%至7%，直至通膨顯示朝聯準會目標取得令人信服的進展。

也因貸款利率大幅上升和待售屋房短缺，全美房地產市場已連續兩年低迷。儘管如此，30年抵押貸款平均利率仍遠高於兩年前的5%，雖然許多專家認為利率未來可望下降，但大多數預測30年期房屋貸款平均利率仍會保持6%以上。

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