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保守派河濱縣警長 不排除競選加州州長

編譯陳盈霖／綜合報導
據稱河濱縣警局局長比安科有望角逐2026年加州州長競選。（KTLA 5）
據稱河濱縣警局局長比安科有望角逐2026年加州州長競選。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）批評者之一，曾在新冠肺炎疫情公開表示不會執行紐森防疫指令的河濱縣警局局長比安科（Chad Bianco），據稱不排除競選2026年加州州長。

政治顧問米爾曼（Nick Mirman）告訴Press Enterprise稱，有幾個人從加州找到比安科。該報導稱，比安科將以共和黨身份參選。事實上近幾個月來，他已開始參與政治活動，且替共和黨參議員候選人加維（Steve Garvey）競選。

比安科與紐森間公開的爭議。於2020年疫情期間引發關注，當時他拒絕執行紐森下達的封鎖令。2021年他宣布不會強制要求河濱縣警局員工接種疫苗，他認為此政策促使求職人數增加。

近期比安科還批評民主黨在犯罪問題上的立場。他與共和黨一起努力推翻第47號提案（Proposition 47）制定的政策，該提案在2014年由選民投票通過，修改對毒品和竊盜等非暴力財產犯罪懲處。

2021年一份外洩的資料顯示，比安科曾是「宣示保護者」（Oath Keepers）會員，這是一個極右翼組織，曾參與2021年1月6日華府國會山莊襲擊。比安科承認他在2014年是該組織成員，但表示後來離開該組織，是因組織「並未給他提供」任何東西，但他並未批評他們的行動或意識形態。

比安科2018年首次當選河濱縣警局局長，2022年以61%得票率連任，任期至2028年底。Press Enterprise報導稱，他不必於2026年卸任，即可角逐州長競選。目前比安科尚未對此消息發表評論。

紐森 加州 共和黨

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