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州議會刪預算 給足紐森面子

編譯林思牧╱綜合報導
加州議會投票通過刪減新年度開支170億元，加上從政府儲蓄帳戶的130億元，可讓赤字缺口縮減300億元，讓州長紐森比較有面子。（Pexels）
加州議會投票通過刪減新年度開支170億元，加上從政府儲蓄帳戶的130億元，可讓赤字缺口縮減300億元，讓州長紐森比較有面子。（Pexels）

加州議會11日周四投票通過，將下個會計年度的開支刪減170億元。這次決定對多數州民大致無關痛癢，但是接下來的預算決定會變得令人頭疼。有些會計措施甚至形同耍雜技，共和黨議員猛烈批評紐森州長與民主黨眾議員，把州民看成傻瓜。

政界人士認為，紐森本屆任期做完後，心裡的下個目標是當美國總統。如果他任內的赤字太大，會被對手當成巨大的弱點攻擊，因此紐森與州議會中的同黨議員聯手合作，要努力把赤字縮小。

2024-2025年度的預算赤字究竟是多少，其實沒人確實知道。紐森今年1月時堅稱是380億元，但議會分析師辦公室LAO（Legislative Analyst’s Office）卻認為是580億元。但今年2月州政府的營收比預期少，以致LAO把赤字提高到730億元。

全美各州普遍都有預算赤字擴大的問題，因為聯邦政府在新冠疫情大流行期間給各州政府的鉅額補助金都已用完。加州的赤字會特別明顯，是因為它是全美經濟規模最大的州，甚至比全世界絕大多數國家的收支還要大。

紐森為了避免鉅額赤字成為他競選總統時的政治包袱，勢必想盡一切辦法縮減赤字。他在去年12月下令州政府各單位縮減開支，上月還簽署一項新法，對替加州管理白卡健保計畫（Medicaid program）的公司加徵稅捐，多收了15億元的稅。

預期紐森下一次宣布赤字的新額度是5月，等州民都報過稅以後，州府官員心裡才會比較有數。11日州議會通過縮減170億元的開支以後，再加上可以從州府儲蓄帳戶中抽取130億元做為開支，等於是帳面上赤字少掉300億元，這會讓紐森比較有面子。

加州預算與政策中心（California Budget and Policy Center）執行總監侯恩（Chris Hoene）指出，即使有了11日達成的決議，加州仍然面臨數百億元赤字問題；州議會將要為這數百億元赤字想出解決方案，這才是進退兩難的階段。

這次的縮減也耍了一些伎倆，例如把6月30日該付的州府員工薪資延後一天到7月1日，這樣就把16億元推到下年度去。共和黨指責紐森和州議會民主黨人欺瞞州民，這種做法是不負責任的措施。

紐森 加州 預算

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