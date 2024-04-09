4月瓦斯與電費減免 額度各異 最高175元

根據加州公用事業委員會，數百萬加州居民4月分電、瓦斯等帳單，將獲得30至最高175元抵免。（KTLA 5）

沙加緬度蜜蜂報報導，根據加州 公用事業委員會（California Public Utilities Commission），數百萬加州居民4月分電、瓦斯等帳單將獲得30至最高175元的減免（credit），但是每家公司所給的額度不同。

這是加州碳排放總量與管制與交易計畫（Cap-and-Trade Program）其中一部分。加州的氣候退款（California Climate Credit）目的在獎勵大多數電力投資性公用事業用戶，並替那些在冬季歷經高瓦斯費與電費者提供支持。大多數居民每年春、秋兩季都會收到這些費用減免。

符合資格的家庭，無需採取任何行動，即可在帳單上看見費用減免。符合條件的客戶，將在本月公用事業帳單上出現瓦斯與電費減免，另一項電費減免將於10月發放，但秋季的瓦斯帳單上將不會再出現減免額度。

加州公用事業委員會在一份常見問題回答中表示，計費周期因公用事業公司而異。若本月帳單未看到信用減免，則應該會出現在下一期帳單上，若都沒看見，聯繫所屬公用事業公司。若信用退款大於帳單金額，剩餘的金額將延後返還，直到客戶用完額度為止。

根據委員會2024年資料，以下加州電力公司客戶有資格得到不同額度的減免：

太平洋瓦電公司（PG & E）55.17元，南加 州愛迪生電力公司86元，聖地牙哥 瓦電公司78.22元，熊谷電力服務（Bear Valley Electric Service）32.24元，自由公用事業（Liberty Utilities）131.01元，太平洋電力（Pacific Power）174.25元。

瓦斯費減免方面，PG & E公司減85.46元，聖地牙哥瓦電公司58.98元，西南瓦斯公司（Southwest Gas Corporation）75.19元，南加州瓦斯公司73.41元。