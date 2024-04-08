縮減赤字缺口170億元 提前行動

加州州長紐森與參議院、眾議院領袖達成共識，將進行一項170億元的提前行動協議，以大幅減少預算赤字。（路透）

加州州長紐森、參議院 臨時主席麥奎爾（Mike McGuire）和眾議院議長里瓦斯（Robert Rivas）宣布一項共識，將進行170億元的提前行動，以大幅減少現有預算 計畫的赤字，使加州能夠在6月負責地應對預算議題。按照紐森之前提出的2024-2025預算草案，預估赤字將達680億元，如何縮減此一巨大赤字缺口成為州府當前重要議題。

這項提前行動協議包括一系列解決方案，使最終的預算協商能夠集中於彌合差距和保護核心計畫，並同意今年使用約一半的儲備金。

依據初擬協議，主要包括削減36億元支出（主要是一次性資金）、增加52億元收入或借款、推遲31億元計畫，以及將34億元從一般基金轉移到其他的州基金，還有21億元計畫延期支付 。

該協議將納入正在印刷中的預算法案中，並將於本周由加州立法預算委員會審查，最早可能於11日周四在眾議院和參議院進行投票。

州長紐森表示，感謝立法領導人以一種平衡的方式，共同採取這一重大步驟應對赤字，這滿足了加州人民的需求，並為加州的未來維持了強大的財政基礎。他強調：「我們能夠應對這一挑戰，要歸功於我們過去幾年負責任的財政管理，包括接近380億元創紀錄的預算儲備金。」

參議院臨時主席麥奎爾表示，「我們都致力於按時提供平衡的預算，這項提前行動協議是縮小州赤字的關鍵第一步」。參議院將於本周進行預算投票，以實現這項協議。他強調，參議院接下來將制定最終行動預算計畫，將於今春晚些時候公布；這將是解決剩餘預算赤字並制定整體加州預算的路線圖。

眾議院議長里瓦斯為眾議院民主黨團隊致力於透明、審議性的預算程序感到自豪，強調「這是解決如此巨大赤字的正確方式之一，凍結一些未支出的、一次性支出，以在6月保留更多選擇」。他指出，我們期待州長下月提出具有挑戰性的預算提案，以長期減少赤字，眾議院將仔細考慮這些提案。

依據協議初稿，削減支出的36 億元計畫中， 削減金額超過1億元的重大項目包括：空缺職位的薪資節省、取消兩周計費服務支票、學校設施援助計畫、CalWORKs單一撥款部分還原、洛杉磯加大（UCLA）免疫學和免疫治療研究所計畫、流域氣候韌性計畫、寬頻貸款損失準備金、氣候創新計畫。

推遲的31億元預算，超過1億元的重大項目有：交通和城際鐵路投資、學前教育和全日制幼稚園設施補助、行為健康橋樑住房、加州首要工作、脆弱社區有毒清潔、行為健康連續基礎設施、Diablo Canyon土地保護和經濟發展、寬頻末端、港口和貨運基礎設施、清潔能源可靠投資等計畫。

在收入及借款一項中的52 億元，重大項目是管理保健組織稅、愛滋病藥物援助計畫回扣基金貸款等。基金轉移的34 億元預算，主要涉及的基金有溫室氣體減排基金、使用Prop 2減少退休金貢獻、醫療補助藥品回扣特別基金儲備及用於失業利息支付的就業培訓基金。延期支出的21億元中，主要是加州工資，有16億元；另加州大學 和加州州立大學有約4.99億元。