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4月7日至13日加州圖書館周

編譯組／綜合報導
加州州立圖書館。（取自臉書）
加州州立圖書館。（取自臉書）

加州州長紐森5日發布了一項宣言，宣布2024年4月7日至13日為「加州圖書館周」。

紐森在宣言中指出，在圖書館周期間，我們慶祝圖書館和圖書館工作人員為所有加州人提供的基本服務、資源和機會。加州有1127個公共圖書館，對所有人免費開放。紐森說，公共圖書館是教育和終身學習、健康和健康、公民參與、職業和經濟發展的重要社區中心。

這項宣言指出，加州的公共圖書館每年提供數十萬個節目，並根據加州人的需求進行調整。這些圖書館及其工作人員提供在線輔導、成人識字計畫、暑期閱讀、考試準備、科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）資源、嬰兒和幼兒的早期學習、兒童餐食和求職者服務；他們還提供免費Wi-Fi，並設有合作工作空間、職業中心、安靜的學習空間和社區花園。公共圖書館也是供暖和冷卻中心、技術和通信提供者，以及緊急情況下的安全場所，以支持社區的恢復力。

紐森表示，圖書館工作人員發揮著至關重要的公民作用，幫助各個年齡階段和各種背景的人們獲取他們所需的資源、節目和服務，並成為可信賴訊息的主要來源。圖書館員幫助我們在生活的每個階段開啟新的篇章，從童年向我們展示閱讀的魔力，到在我們黃金歲月教我們新的技能，數位訪問更提供了比以往任何時候都更多的機會。

然而，圖書館和圖書館員往往面臨著審查和攻擊，尤其是在學校和圖書館書籍挑戰不斷上升的情況下，其中許多是針對LGBTQ+作者和有色人種作家。宣言強調，我們比以往任何時候都更加重視反映豐富多樣性的書籍和資料的重要性，並捍衛公共圖書館在保護知識自由方面的基本作用。

宣言指出，在加州，我們知道圖書館擁有的不僅僅是書籍 ，圖書館是我們社區的核心。在圖書館周期間，我們向我們的圖書館和圖書館工作人員致敬，並感謝他們為加州人提供豐富生活的無限可能性。

加州州長紐長發布宣言，將2024年4月7日至13日為「加州圖書館周」。（路透）
加州州長紐長發布宣言，將2024年4月7日至13日為「加州圖書館周」。（路透）

圖書館 加州 紐森

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