全民夢想房貸款方案 4/29申請截止

申請Dream For All需要的居住證明。（取自Dream For All網站）

加州 「全民夢想」（Dream For All）房屋貸款 方案再度推出，目前已經開放線上登記，於4月29日下午5點截止受理申請。抽獎中簽者，可以得到15萬元的貸款補助，或是頭期款、買價的20%，以最低者為準、上限15萬元，使用期限撥款後60天。

2023年的Dream For All額度在11天內就被申請一空，2024年因此改採抽籤以求公平。今年的額度為2億5000萬元，初估可供1700人至2000人圓夢。申請網址為「dreamforallvoucher.org/2024」，可以了解相關的申請資格、步驟等。

方案說明指出，加州希望協助更多家族中第一次購屋者圓夢，想要申請者可以開始諮詢合法貸款顧問，以準備所需文件。房地產仲介Sarah Moore說，首度購屋難度最高，很多人還要背負學貸，因此很多人都期待再次推出 Dream For All方案。

申請「全民夢想」房屋貸款者，必須符合的資格有：一名借款人必須是第一代購屋者； 所有借款人必須是首次購屋者；依購買房屋的所在縣市，收入必須符合加州住房金融局（CalHFA）訂定的收入限制。

符合資格者，第一步要先與提供「全民夢想」方案、經 CalHFA 認可的貸款人交談；再與房屋貸款主管合作，確定需要採取那些步驟以取得預先批准函；此外，還要參加一小時的加州「全民夢想」線上教育課程，了解方案相關內容及其影響。

房市自2023年12月以來，銷售量減少6.2%，但是房價 仍然高企，Zillow資料顯示，南加的房價甚至高於2022年的尖峰期。洛杉磯縣與橙縣的房價約在90萬元，范杜拉縣為83萬元，內陸帝國56萬元。

值得一提的是，Dream For All有點類似「購屋者自助會」，從方案貸到款的人，除了要還款，賣屋時還要加繳房屋的部分利得，Sarah Moore形容，Dream For All形同買屋者之間的互助機制，獲得貸款的人提供部分利得，協助後面的人圓夢。