大學學費漲破10萬 申請FAFSA省很大

申請FAFSA可獲四大補助，包括助學金、獎學金、實習金、學生貸款等 。（取自Federal Student Aid網站）

就學輔導業者「普林斯頓評論」（The Princeton Review）的報告「The Best 389 Colleges」指出，2024-25學年已有五間大學的學雜費超過10萬元，分別是紐約大學、塔夫茨大學（Tufts University）、布朗大學、耶魯大學 與華盛頓大學（Washington University in St. Louis）。

但是很多人不知道的是，拿到獎學金、聯邦補助，可以讓就學費用少上許多。普林斯頓評論總編輯Robert Franek表示，三分之二的全職學生拿到補助，因此只因為帳面上的金額就放棄名校是個天大的錯誤。以華盛頓大學為例，獎助學金可達每年6萬5000元，因此真正要出的大概是2萬6000元，「而且私立大學更願意給獎助學金」。

而且，除了各校、各州的獎助學金，聯邦每年還有1200億元的高等院校學生補助，需要的人只要填妥「免費申請聯邦學生輔助表」（Free Application for Federal Student Aid，FAFSA）。但是因為今年的FAFSA出包，導致申請人數由往年的1700萬人銳減至660萬人，但Robert Franek強調，FAFSA是取得其他聯邦獎助學金的入口，有了FAFSA才可以申請獎助學金、學貸 與工讀計畫。

聯邦教育部 指出，2024-25學年，不只很多人放棄FAFSA，高中2022年班也有36億元的「裴爾助學金」（Pell Grant）無人爭取，根據新版計算方式，這筆錢可以幫助210萬人。