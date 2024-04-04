風暴報告 龍捲風本周末恐來襲

根據70多年來暴風報告 加州現在正處於龍捲風季節。（取自Pexels）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州 今年冬天的暴風雨帶來的不僅僅是雨雪： 還帶來了雷擊、冰雹甚至幾場龍捲風 。本周末的一場風暴也有可能產生雷暴，甚至短暫的龍捲風。

根據對 1950 年至 2023 年數百份風暴報告的數據分析，加州正處於龍捲風季節的中心。在冬季和春季，天氣模式正好適合雷暴產生旋轉風，尤其是在全州已知的熱點地區。

根據 1993 年至 2022 年的統計，加州平均每年發生九次龍捲風。雖然遠低於德州和俄克拉荷馬州 等地的平均水平，但與紐約州和新墨西哥州相當。大平原地區通常在春末和夏季發生龍捲風，而加州的龍捲風季節則在年初達到高峰。

3月1 日，一場強雷暴在瑪德拉（Madera）縣Berenda小學附近引發了一場短暫的龍捲風。龍捲風將樹木連根拔起，樹枝被吹倒，大柵欄被吹翹，最高風速估計達到 70哩/小時。

3月晚些時候，蒙特瑞灣上空出現了水龍捲，一種在海洋上空形成的龍捲風。這與加州的雨季相吻合， 暴風雨在龍捲風的形成過程中起著關鍵作用。

在加州，中谷（Central Valley）是龍捲風活動的主要熱點地區，那裡的風經常產生旋轉模式。部分原因是該地區相對平坦： 龍捲風和雷暴不喜歡丘陵，不喜歡高山，不喜歡擾亂氣流的東西。在洛杉磯盆地也有類似的影響，橫斷山脈將風從東南方吹來。灣區的山脈也會產生較小規模的龍捲風。

在沿海地區，龍捲風在冬季最為常見，這是因為龍捲風通常與強風暴有關，而只有在冬季才會有強風暴過境。

風暴軌道在春季向北移動，龍捲風威脅也隨之北移。三月、四月和五月，中谷經常出現龍捲風，氣溫可能會攀升到 80 多度，這使得大氣層不穩定，從而導致雷暴的發生。莫哈維沙漠（Mojave desert）的龍捲風活動在夏季會有所加強，可能是由於當地的暴風雨或季風雷暴造成的。

談到採取預防措施，風暴預報中心（Storm Prediction Center）的愛德華茲（Roger Edwards）說，雖然加州的龍捲風可能不是俄克拉荷馬州那種 「巨大、猛烈、一哩寬的怪物」，但即使是小型、持續時間短的龍捲風也會損壞房屋。

愛德華茲說：「住在加州最容易發生龍捲風地區的人，絕對應該像住在俄克拉荷馬州或堪薩斯州的人一樣，牢記安全防範措施。」