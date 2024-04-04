我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

風暴報告 龍捲風本周末恐來襲

編譯組╱綜合報導
根據70多年來暴風報告 加州現在正處於龍捲風季節。（取自Pexels）
根據70多年來暴風報告 加州現在正處於龍捲風季節。（取自Pexels）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州今年冬天的暴風雨帶來的不僅僅是雨雪： 還帶來了雷擊、冰雹甚至幾場龍捲風。本周末的一場風暴也有可能產生雷暴，甚至短暫的龍捲風。

根據對 1950 年至 2023 年數百份風暴報告的數據分析，加州正處於龍捲風季節的中心。在冬季和春季，天氣模式正好適合雷暴產生旋轉風，尤其是在全州已知的熱點地區。

根據 1993 年至 2022 年的統計，加州平均每年發生九次龍捲風。雖然遠低於德州和俄克拉荷馬州等地的平均水平，但與紐約州和新墨西哥州相當。大平原地區通常在春末和夏季發生龍捲風，而加州的龍捲風季節則在年初達到高峰。

3月1 日，一場強雷暴在瑪德拉（Madera）縣Berenda小學附近引發了一場短暫的龍捲風。龍捲風將樹木連根拔起，樹枝被吹倒，大柵欄被吹翹，最高風速估計達到 70哩/小時。

3月晚些時候，蒙特瑞灣上空出現了水龍捲，一種在海洋上空形成的龍捲風。這與加州的雨季相吻合， 暴風雨在龍捲風的形成過程中起著關鍵作用。

在加州，中谷（Central Valley）是龍捲風活動的主要熱點地區，那裡的風經常產生旋轉模式。部分原因是該地區相對平坦： 龍捲風和雷暴不喜歡丘陵，不喜歡高山，不喜歡擾亂氣流的東西。在洛杉磯盆地也有類似的影響，橫斷山脈將風從東南方吹來。灣區的山脈也會產生較小規模的龍捲風。

在沿海地區，龍捲風在冬季最為常見，這是因為龍捲風通常與強風暴有關，而只有在冬季才會有強風暴過境。

風暴軌道在春季向北移動，龍捲風威脅也隨之北移。三月、四月和五月，中谷經常出現龍捲風，氣溫可能會攀升到 80 多度，這使得大氣層不穩定，從而導致雷暴的發生。莫哈維沙漠（Mojave desert）的龍捲風活動在夏季會有所加強，可能是由於當地的暴風雨或季風雷暴造成的。

談到採取預防措施，風暴預報中心（Storm Prediction Center）的愛德華茲（Roger Edwards）說，雖然加州的龍捲風可能不是俄克拉荷馬州那種 「巨大、猛烈、一哩寬的怪物」，但即使是小型、持續時間短的龍捲風也會損壞房屋。

愛德華茲說：「住在加州最容易發生龍捲風地區的人，絕對應該像住在俄克拉荷馬州或堪薩斯州的人一樣，牢記安全防範措施。」

龍捲風 加州 馬州

上一則

擁有眾多台裔的南加蒙市 慰問台灣地震災區

下一則

報稅季如何省稅 會計師傳授 華人常忽略

延伸閱讀

Opendoor賠償6200萬 和解加州2500房屋賣家

Opendoor賠償6200萬 和解加州2500房屋賣家
好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱
遭嗆：乾脆也禁止新創公司

遭嗆：乾脆也禁止新創公司
洛縣、河濱縣 增2名亞裔女法官

洛縣、河濱縣 增2名亞裔女法官
錄影帶店在加州捲土重來

錄影帶店在加州捲土重來
聯邦擬補貼租客 矽谷有意參與試點

聯邦擬補貼租客 矽谷有意參與試點

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子