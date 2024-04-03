台灣7.2強震 洛杉磯遊客受驚

位於花蓮的一棟大樓在此次強烈地震中倒塌。（讀者提供）

台灣時間4月3日（週三）上午7時58分，花蓮發生芮氏規模7.2的強烈地震 ，震央位於花蓮和平鄉。此次地震導致全台各地均有強烈震感，其中和平鄉最大震度達6級。地震導致台北捷運 系統暫時停止運作，在主震發生後短時間內，台灣又連續發生多次餘震。

洛杉磯 僑領張國興此時正好返台訪問，下榻於台北市大安區一家飯店。他回憶稱，當時他在29樓的房間內都能感受到強烈晃動。飯店經理及時提醒入客人可能會有餘震，務求客人保持冷靜。地震發生後，許多民眾的手機上也接收到國家警報系統的通知，提供地震震央等關鍵資訊。

人在台北的台僑Cindy也分享她的親身經歷。地震發生時現場情緒混亂，許多外籍家庭的母親抱著小孩躲到桌下，現場充斥著哭泣和情緒崩潰的聲音。她讚揚飯店服務員的專業和奉獻精神，他們不顧個人安危指引客人至安全之處，其中一位服務員堅持帶她和另一名外籍男士躲到安全地帶，救難濟困的舉動讓她深受感動。

地震後，服務生細心安慰情緒不穩的客人，特別是幫助含淚的母親們擦去眼淚，這一幕令人感動。但隨著餘震的發生，許多人的情緒仍處於高度緊張狀態。