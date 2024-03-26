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加州最大太陽能項目 年產2080萬千瓦電

記者朱敏梓／洛杉磯報導
六旗魔術山將安裝加州最大的太陽能項目。（六旗魔術山公園）
六旗魔術山將安裝加州最大的太陽能項目。（六旗魔術山公園）

加州大力發展清潔能源，計畫於2045年達成全面清潔能源計畫。許多大型企業紛紛響應，例如六旗魔術山公園（Six Flags Magic Mountain）之前宣布的加州最大規模商業太陽能項目。太陽能業者指出，無論是大企業還是小商家，尤其是耗電大的商業種類，安裝太陽能板都非常省電。

位於洛杉磯的六旗樂園利用南加州每年200多天的日照時間，在六旗魔術山宣布安裝加州最大的太陽能項目，使這個占地209英畝的公園，能夠透過太陽能抵消其全部電能消耗。屆時12.37兆瓦的太陽能板，將覆蓋主題樂園的主要停車場，電池儲存系統將產生1.958兆瓦的電力，每日可部署的容量為7886.3千瓦時。

該項目所帶來的儲電量十分驚人，根據六旗數據，該太陽能設施每年產生2080萬千瓦時能源，相當於2874個家庭和179萬部智慧型手機充電的用電量，每年將抵消的碳排放量，相當於消耗3萬4194桶石油、回收而不填埋5110噸廢棄物以及1萬7612英畝美國森林中封存的碳。每年抵消的二氧化碳當量相當於減少3182輛汽車上路。

太陽能行業業者、SINOTEC負責人Charles說，對許多大企業來說，安裝太陽能板和公司的發展息息相關，涉及企業每年的碳排放量，影響著稅收和政府給予的優惠政策，同時也是企業社會責任。

加州議會之前通過新法案Senate Bill 253，要求從2026年開始，在加州營運且年營收超過10億元的上市、未上市美國公司，須向加州申報他們直接與間接造成的溫室氣體排放量。Charles表示，碳排量對於需要上市的企業來說，是一項重要指標。

他補充，和住宅太陽能板一樣，企業安裝太陽能板也可以享受聯邦稅收抵免。而且對於許多商業來說，安裝太陽能板是一個省電的好選擇。例如許多餐廳，整個白天都需要運行，這時候太陽能所儲存的能源，完全能夠抵消其白天用電量。而對於大型農業種植業這類每日都需要耗費大量電的產業來說，省電效果則更明顯。

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