住宅裝太陽能板 省錢又省電 也可應對颶風、山火等極端天氣

加州規定新建ADU必須安裝太陽能板。（圖／受訪者提供）

隨著清潔能源成為一種必然趨勢，越來越多屋主選擇在屋頂安裝太陽能板，節省電費開銷。雖然加州 政府2023年4月調降太陽能板安裝的鼓勵政策，但持反對意見的公聽會，仍在不斷舉行。未來的鼓勵政策，可能會有變動；加之從長遠角度考量，許多加州屋主還是選擇安裝太陽能板。那麼怎樣的房屋適宜安裝太陽能板，又有哪些必須知道的注意事項。

★安裝關鍵 取決於用電量

根據加州法律，2020年1月起，凡是在加州土地上蓋的新住宅，必須安裝太陽能板。根據太陽能行業業者、扎根於南加 的美國製造太陽能生產和安裝商SINOTEC負責人Charles的說法，不只是獨立屋和新建公寓，許多華人關注的加建房（ADU），也必須安裝太陽能板。

Charles表示，安裝太陽能板，要按照房頂的面積和用電量決定，其中用電量是關鍵。例如有些人家中雖然面積大，但用電量不大；而有些人長期待在家，一整天都需要用電。通常來說，安裝太陽能板，要有足夠多朝西、朝南面的屋頂。北邊屋頂，則基本無法吸收陽光。他補充，一些不靠譜的商家為了掙錢，會建議在東邊和北邊裝太陽能板，其實完全沒有必要。

對於安裝太陽能板來說，屋頂也有一定要求。Charles說，一些老屋的屋頂不具備安裝條件，就需要重新改造房頂（reroofing），此外屋頂的材料也有很多種，例如一些昂貴瓦片材質的屋頂，會大大增加安裝太陽能板的難度。

在價格方面，安裝太陽能的價格按照「千瓦」計算。根據數據統計，美國一般家庭的平均用電為3千瓦至8千瓦，在不算補貼和税收减免的前提下，花費大致為1萬5000元至4萬元不等，包括零件費、人工費、管理費許可費等。

★安裝公司 包攬所有步驟

雖然太陽能安裝公司會包攬所有的步驟，但是作為屋主來說，知道這些安裝步驟同樣重要。通常來說，安裝太陽能板的步驟包括：安裝公司出設計方案，之後向所屬城市申請安裝許可。對於一些新建房來說，需要等待房子完工後。才能安裝太陽能板。在這之後就是安裝步驟。

Charles說，為獨立屋安裝太陽能電池板，通常工期為一至兩天。安裝完後，需要等待所屬城市檢查安裝是否與施工圖紙、報備品牌一致。最後就是申請互連並取得操作許可（PTO），也就是與城市電網連接，家用太陽能系統需要納入電力公司系統才能使用。

★有效年限 通常長達25年

對於安裝太陽能板，許多屋主的疑問都集中在「是否能省電」上，尤其是加州從去年4月開始，減少屋主安裝太陽能板的獎勵，昂貴的安裝費用，讓許多人打了退堂鼓。對此Charles表示，去年加州實行淨計量規則3.0(Net Metering，縮寫NEM)，這意味著人們無法再將白天太陽能收集的電量，以划算的價格賣給電力公司，只能自己儲存自己使用，需要安裝昂貴的儲能電池，這確實對安裝的住戶數量，產生了一定影響。不過他補充，加州政府在不斷地舉行公聽會，就NEM3.0的可行性進行討論，之後安裝和儲能成本，可能會大幅下降。

Charles說，從長期來看，安裝太陽能板是省錢、省電的，首先太陽能板的有效年限很長，通常為25年，部分商家例如SINOTEC生產的使用期限，長達30年。而目前電費一直都在飆升，在安裝太陽能板後，電費是固定的，這樣可以規避電費漲價的風險。此外，安裝太陽能板的費用，可以享受聯邦30%的稅收抵免，如果是美國製造的太陽能板，還可以額外享受10%的抵扣。