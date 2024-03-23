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聯邦限用磁條卡 EBT盜刷難禁絕

編譯胡立宗／綜合報導
EBT盜刷案頻傳，皆因聯邦規定只能用磁條卡。（取自ABC網站）
EBT盜刷案頻傳，皆因聯邦規定只能用磁條卡。（取自ABC網站）

不只是加州，其他地方的電子轉帳卡（EBT，Electronic benefit transfer，食物補助金綜合卡）盜刷案也很頻繁，最大的原因是聯邦規定只能用磁條卡，導致側錄盜刷難以終結。加州社會服務局（Department of Social Services）負責發放食物與現金補助，但是非營利媒體 CalMatters指出，2023年每個月的盜刷金額都在1000萬元上下。

電視台ABC 10報導，EBT盜刷2023年也導致沙加緬度縣損失1200萬元，縣警局指出，光是2024年1月，七個地點就被盜領了近20萬元，種種跡象顯示，EBT盜刷案都是組織犯罪所為，每件案子幾乎都與側錄有關。側錄（skimming）只對磁條卡有用，因此很多人都在問，為何不能改用晶片或感應卡？

社會服務局的解釋有二：第一，聯邦法規指定EBT卡只能使用磁條；第二，EBT系統的轉帳方式，不同於銀行信用卡或簽帳卡，只有拆掉重蓋才能換用晶片與感應卡。

雖然沒有其他州發行晶片卡，但加州已經撥款5000萬元發展新系統，最快2024年夏季就能換用晶片或感應卡。聯邦層級，俄勒岡州的聯邦參議員Ron Wyden等人已經提案，要求全美兩年後開始使用EBT晶片卡，舊卡則要在五年內換發完畢，聯邦農業部則負責提供經費協助各州換發。

晶片 加州 信用卡

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