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70歲換加州駕照 需筆試、視力測驗甚至路考　

編譯胡立宗／綜合報導
加州駕照現行規定，70歲以上長者必須接受額外測試。（取自FOX報導）
加州駕照現行規定，70歲以上長者必須接受額外測試。（取自FOX報導）

加州駕照現行的規定是，70歲以上長者換照時必須親自到汽管局（DMV），接受視力測驗與認知評估的筆試。最新的規定是，雖放寬到80歲以下可以透過網路筆試，但仍需到場做視力測驗，也有可能要道路實測。如果筆試不過，駕照只能再用30天，除非他們再試過關。

但是這樣的規定卻遭到某些法界人士質疑，認為這套規定可能已經有四、五十年了，當年的七十歲確實「很老」，但現在的生活條件、醫療服務、車輛技術已經進步非常多，拿七十歲作為門檻是否適當，值得議會再商榷。

在加州各地協助長者辦理換照的律師Rodney Gould說，他仔細檢閱過筆試題目，裡頭包含了很多跟駕駛毫無關係的題目，等於是「刁難」長者，很多長者沒有駕照就等於隔絕於世，議會需要再商榷現行做法。

至於碰到因為身心問題或發生事故而不能再開車的，長者也可以申請重測，提交「Request for Driver Reexamination」即可，只要當事人能夠提出適切佐證或是醫師評估，再完成聽證後駕照恢復效力。但不提交重測申請，駕照就會自動失效。

Rodney Gould說，多數時候，長者都能說出原因何在，或解釋事故原因，提出沒有認知障礙的醫生證明，並接受筆試再經過聽證，就能繼續開車。

駕照 加州 DMV

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