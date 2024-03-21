雨水充沛 估今年花海更絢爛

據專家介紹，野花盛開的季節一般從2月中旬持續到5月。（受訪者提供）

南加 民眾期待的野花「超級盛開」（Superbloom）季節已經到來，雖然目前還無法準確預測野花盛開的絢爛程度，但專家表示，今年野花「超級花季」的條件已經成熟，預計將迎來和去年一樣、甚至更旺盛的花海美景。

「超級盛開」是加州 和亞利桑納州 的一種罕見沙漠植物現象，與異常潮濕的雨季有關。據專家介紹，野花盛開的季節一般從2月中旬持續到5月。今年，南加州剛剛度過了一個極為潮濕的2月。加州氣象數據顯示，許多地區的降水量高於平均水平，包括洛杉磯縣。

每年野花盛開的季節，洛縣的羚羊谷罌粟保護區（ Antelope Valley Poppy Reserve）都會迎來許多遊客；去年，在經歷了歷史性的冬雨和積雪之後，該保護區迎來了一場史詩般的超級盛開。

該保護區最近在其臉書（ Facebook）主頁上發布消息稱，「夜間寒冷的氣溫導致罌粟生長緩慢，不過成片的粉紅色、紅色莖花正在為山坡著色。一切都還在生長中，尚未向世界絢爛綻放。」保護區還表示，隨著氣溫變暖，人們很快就會知道春天的花朵會有多燦爛。 該保護區設有即時網路攝像頭，顯示連綿起伏的山丘植被實況，截至3月18日，山丘上的顏色還非常有限。

華人張小姐在去年4月中旬到奇諾岡州立公園（Chino Hill State Park）看野花盛開，場景十分壯觀，令她流連忘返。她表示，今年一定會在合適的時間重新遊覽一番。