加州「超級花季」 估4月最高峰

由於今年冬季雨水同樣豐沛，加州超級花季連續第二年展開。（美聯社）

受到冬季豐沛雨水的灌溉，加州 很快就會被彩虹般的野花裝點得繽紛絢麗。

非營利組織狄奧多佩恩基金會（Theodore Payne Foundation）植物學家邁爾（Evan Meyer）對美國有線電視網（CNN）表示，加州的「超級花季」（superbloom）沒有特定的標準，但普遍定義為大量野花同時盛開時極其鮮艷的景象，而這種景象已經開始形成。

邁爾說：「看起來今年會有一個很棒的花季。」事實上，南加 州部分地區的花季已經展開。

邁爾表示，南加州一些低海拔沙漠地區的野花已從2月開始綻放，預計在4月左右，加州野花綻放的範圍和顏色可能達到最高峰，而海拔較高的山區因為積雪還未融化，要等到夏季才會開花。這種超級花季並非加州獨有，亞利桑納州和內華達州的野花也可繪出美麗的沙漠景象，但以南加州的最為壯觀。

加州每年野花的綻放情形都不完全相同，數量和開花時間主要取決於冬季和春季的氣候條件，因此還不清楚今年花季的精采程度能否與去年相提並論。邁爾表示，去年的花季是多年來最棒的花季之一，鑑於加州今年冬季也十分潮濕，相信有希望再看到野花爭奇鬥艷。

位於棕櫚泉以南約50哩的安薩波雷哥沙漠州立公園 （Anza-Borrego Desert State Park），目前已野花盛開，將原本是棕褐色的乾燥景觀染上了鮮艷的色彩；安那罕郊外的奇諾岡州立公園（Chino Hills State Park）和聖塔芭芭拉以北約60哩的圖勒麋鹿州立自然保護區（Tule Elk State Natural Reserve）也已開花。

羚羊谷加州罌粟保護區（Antelope Valley California Poppy Reserve）公園管理員特納（Callista Turner）表示，野花對天氣狀況很敏感，一些本地野花需要在降雨和溫度各方面都達到最適合的條件時才會開花，因此民眾最好把握機會前往觀賞。她說：「如果氣溫突然大幅上升，花期可能在短短三天內結束。」

特納指出，在潮濕的年份，非本地入侵植物會與本地野花爭奪地盤和資源，此外，人類對野花的生存也有影響。特納提醒，人們前往州立公園欣賞野花時，應留在指定的步道上，不要踩到野花，或隨便採摘野花，如此它們才能完成其生命周期，結出種子，每年持續綻放。