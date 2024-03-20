柏克萊加大錄取率 米慎高中全州最高

根據舊金山紀事報分析，舊金山米慎高中2023年的柏克萊加大錄取率是全加州最高。（取自Google地圖）

加州 高中應屆畢業生近期將陸續收到加大（UC）發出的今年秋季班錄取通知書，雖然離加大公布新學年確切錄取數據還有好幾個月的時間（通常在8月），但透過檢視前一學年的數據，可以一窺加州哪些高中的加大錄取率較高。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，各高中的加大錄取率每年變化不會太大，尤其是有大量學生申請的高中。

紀事報分析加大2023年秋季班招生數據後發現，柏克萊加大 錄取率最高的加州高中是位於舊金山的公立米慎高中（Mission High School），這是一所主要是低收入家庭、非裔和西語裔學生就讀的學校，去年共有90名學生申請柏克萊加大，39人獲得錄取，錄取率高達43%，遠高於加州平均15%和許多所謂菁英高中的錄取率，例如同在舊金山的洛威爾高中（Lowell High School）。

洛威爾高中去年只有14%的申請者被柏克萊加大錄取，而南加州兩所需要參加入學考試才能就讀的私立學校牛津學院（Oxford Academy）及格雷琴惠特尼高中（Gretchen Whitney High School）的柏克萊加大錄取率分別為15%和28%。

洛杉磯加大 近年已取代柏克萊加大成為加大中錄取率最低的學校，但米慎高中的洛杉磯加大錄取率16%在加州也是名列前茅，幾乎是加州平均9%的兩倍，而舊金山其他洛杉磯加大錄取率較高的公立高中，包括淺澤高中（Ruth Asawa）、門戶高中（Gateway High School）和瓦倫堡高中（Wallenberg Classic High School），也都只有約12%。

數據顯示，2023年整體加大錄取率最高的高中是位於聖荷西的私立學校「矽谷BASIS獨立學校」（BASIS Independent Silicon Valley），該校所有121名應屆畢業生都申請了加大，88%被錄取。2023年整體加大錄取率最高的公立高中是洛杉磯的表演藝術綜合特許學校「文藝復興藝術學院」（Renaissance Arts Academy），為90%。