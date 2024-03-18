「企業房東」染指獨棟屋推高房價 加州擬立法限制

加州擬防止企業掌控單一住宅。(示意圖，Unsplash/Eric Muhr)

加州 的平均房價 是全美國最高的，2008年金融海嘯後出現的獨棟屋「企業房東 」(corporate landlord)新潮流，被有些州民指控為房價飆漲的元凶之一。州議會已有些議員提出多項議案，企圖限制企業房東染指獨棟屋，如果其中一項通過立法程序，加州又會在全國創出一個先例。

企業購買公寓住宅出租是早已有之，但資本家購買獨棟屋然後出租，是21世紀才發生的現象。金融海嘯的後果之一，是出現眾多的法拍屋，企業把這些房屋買下出租，對國家金融體系有相當大的穩定作用，否則那些空屋閒置許久會成為社會的問題，企業房東讓房市沒有整個崩潰。

但有些人認為這些企業房東是「財務兀鷹」(financial vultures)，市場上出現的一棟房屋如果被他們奪走，小老百姓能夠買到的房子就少了一棟，也就是少了一個能夠實現購買自住屋「美國夢」(American Dream)的人。另外，企業房東不會有賣屋的需要，從金融海嘯發生至今十多年，房價可能已經翻了幾倍，他們守住既有的利潤不賣，讓供應量減少，導致房價繼續快速上升。

州議會已提出三項議案，企圖讓小老百姓比較有機會買到自住屋。參議會住屋委員會(housing committee)主席沃德(Chris Ward)提出的AB 1333法案，提議禁止建商把成批的新建獨棟屋賣給大企業。加州房地產經紀人協會支持這項議案，理由其實很簡單，因為建商如果把大批住屋賣給企業，會員能做生意、賺佣金的機會就少很多。

華裔州眾議員李天明(Alex Tianming Lee)提出的AB 2584法案，會禁止企業房東繼續加購獨棟屋出租給民眾。州參議會住屋委員會主席斯金納(Nancy Skinner)提出的SB 1212法案，會禁止企業以任何理由購買、取得、租賃獨棟屋(single-family home)或雙拼屋(duplex)，她的提案比李天明的嚴格，而且還包括了雙拼屋。