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前總統小布希勇者畫像 尼克森圖書館展出

編譯胡立宗／綜合報導
前總統小布希正在作畫。（取自Truman Library Institute網頁）
前總統小布希正在作畫。（取自Truman Library Institute網頁）

卸任後的前總統小布希（George W. Bush）開始展現另一面的特質：因為畫師的鼓勵，他開始為911事件後在戰場上受傷的軍人們作畫，這批稱為「勇者畫像」（Portraits of Courage）的系列作品，將在尼克森總統圖書館展出至5月。

展出的畫作包括66禎肖像、與4幅壁畫，來自小布希對98名軍人的描繪，這些人都在他卸任後與他結識。

尼克森基金會表示，這是「勇者畫像」第一次在西岸展出，符合館方近期的促進公眾參與的宣導目標。

一名應邀而來的陸軍步兵Alex Glenn-Camden表示，雖然他以前已經看過自己的畫像，但這次是首度與小布希肩並肩看畫，意義特別重大，「讓我非常感動」。另一名士官Daniel Casara則說，小布希展現出對軍人的尊重，同時也持續支持退伍軍人，而「勇者畫像」就是一部分。

應邀而來的軍人與其他約300名參觀者共進晚宴，小布希則與主持人在舞台上面對談。他表示，替受傷軍人畫像是一個意味深遠的工作，特別是他與每個人都曾經深談過，瞭解他們為國家的辛苦付出，因此希望透過畫作讓美國人記得他們的貢獻。

小布希 圖書館

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