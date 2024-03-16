交易逾5000元 賣家要報稅 會收到1099表格

從2024年開始，通過線上二手平台、或是支付應用程序交易超過5000元的賣家，都將收到1099-K表格。(Pexels)

出售二手閒置物品對於許多人來說是一種經濟划算的方式，既能節省空間，又能減少損失。那麼在二手平台或是通過庭院售物(yard sale)等方式出售舊物後，究竟是否需要報稅 呢？專業會計師表示，超過一定數額需要報稅，但是通常無需繳稅，不過對於某些特定物品而言，情況則不同。

國稅局 此前發布新規，規定從2022年開始，要求第三方結算機構 (TPSO)，包括受歡迎的支付應用程式和線上市場，在1099-K表格上申報超過600元的商品和服務銷售付款。不過，這項規定一拖再拖，國稅局於11月21日宣布新規實施再度延長一年, 但2024年的1099K發放「門檻」最後定在5000元，而2023稅季依然保留2萬元或200交易次數「門檻」的規定。這也就意味著，從2024年開始，通過線上二手平台、或是支付應用程式（App）交易超過5000元的賣家，都將收到1099-K表格。

南加專業會計師葉俊麟表示，年交易超5000元，賣家通常都會收到平台發送的1099-K表格，只要收到就需要填寫上報，不過只有在收益比成本高的情況下才會產生「資本利得」，需要繳稅，如果只是出售二手舊物，通常都是「虧本」出售，無需繳稅。在收到1099-K之後，只需要在Schedule C上註明這是一個「happy loss」，表明自己的收益為負，且出於興趣出售二手物品即可。但如果在二手平台出售物品已經成為了一項「生意」，並且自己從中獲利，那麼則需要繳納「資本利得」稅。

對於庭院售物（yard sale）、車庫出售（garage sale）而言也是同理，葉俊麟說，如果通過這些方式售物，並通過paypal等電子平台交易，如果金額超過5000元，也會收到1099-K表，需要上報，如果是支票 或是現金交易，且這些物品都是低於買入價出售，原則上無需上報繳稅。不過，葉俊麟補充，如果出售的二手物品是屬於收藏品(Collectable)，例如會增值的郵票本、紀念幣、手表、絕版腳踏車或是骨董等，情況則不同，需要繳納28%的稅。

葉俊麟表示，國稅局近年來一直在加大對電子平台的交易監控，這些數據都將越來越透明化，如果民眾收到了1099-K表，一定要記得報稅，否則可能會產生罰款等嚴重後果。