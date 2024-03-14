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加州過舒適生活 年薪至少要10萬

編譯陳盈霖／綜合報導
最新數據顯示，單身成年人生活成本最昂貴的十個城市中，有七個位於加州。（The Hills TV）
最新數據顯示，單身成年人生活成本最昂貴的十個城市中，有七個位於加州。（The Hills TV）

福斯電視台FOX 5報導，要在加州「舒適的生活」年薪要賺多少錢？個人理財網SmartAsset近期用麻省理工學院生活工資計算（MIT Living Wage Calculator）數據進行分析研究，顯示單身成年人生活成本最昂貴的十個城市中，有七個位於加州。一個四口之家（兩名成年人與兩名孩子）生活成本最昂貴十個城市中，加州占了五個。房價最高城市包括舊金山、聖荷西、爾灣（Irvine）、聖塔安那（Santa Ana）、奧克蘭、聖地牙哥和丘拉維斯塔（Chula Vista）。

該研究主要根據食品、兒童保育、保險、住房、交通等方面支出，估算支持全國不同地方家庭規模所需的生活工資，再用50／30／20計算方式，即50%預算用於滿足需求，30%用於想要需求，20%用於債務、儲蓄或投資。

最新數據顯示，單身成年人生活成本最昂貴的十個城市中，有七個位於加州。（The H...
最新數據顯示，單身成年人生活成本最昂貴的十個城市中，有七個位於加州。（The Hills TV）

SmartAsset利用MIT所估計的生活工資作為「需求」，再將其加倍，以確定滿足需要、儲蓄或債務所需工資。該機構主要針對沒有孩子的成年人，以及有兩名孩子的四口之家等兩個群體。

對單身者或家庭來說，要過得舒適的成本，以東、西兩岸最高。紐約市是單身成人生活成本最高的城市，年薪約13萬8570元才能過得舒適；舊金山的家庭生活成本最高，33萬9123元；在聖荷西與奧克蘭，家庭年收入也須超過30萬元才能過得舒適。

單身要過上舒適生活最昂貴城市第二名為聖荷西（13萬6739元），第三名是爾灣（12萬6797元），聖塔安那、聖地牙哥等均名列前十。

全美最負擔得起的城市，主要分布於南部和中西部。德州有四個城市進入前十，其中休士頓是個人和家庭最負擔得起的選擇。根據SmartAsset，一個沒孩子的成年人，年薪7萬5000元即可在休士頓過上舒適生活，一個有兩名孩子的家庭則需約10萬元。緊追其後的是德州艾爾帕索（El Paso）和Lubbock。

整體來說，SmartAsset發現，要在任何主要的大城市過上舒適生活，年薪約需9萬6500元，遠高於去年估計的6萬5000元。一個四口之家年薪需超過23萬5000元，才能避免算著帳單過日子。

加州 聖荷西 奧克蘭

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