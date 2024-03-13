州議員提案 強制自駕計程車報告事件

州議員楊馳馬提出法案，要求自駕計程車公司提供車禍與違規的完整報告。圖為一輛自駕車正在行駛。(美聯社)

自駕計程車(robotaxis)在加州的測試與使用愈來愈普遍，而且將來勢必成為社會的常態。目前的法規跟不上這方面的演進。代表舊金山 的一位州議員已提出法案，要求自駕計程車公司提供車禍與違規的完整報告，否則面臨每日高達2萬6000多元的罰款。

加州車輛管理局（DMV ）是監管自駕計程車測試(testing)和部署(deployment)兩種執照的單位。目前持有測試執照的公司有數十家之多，這些公司必須把每件車禍、違規和脫離自駕模式(disengagement)的事件報告給DMV，但是持有部署執照的不用申報。

所謂脫離自駕模式，是指在自動車輛發生技術故障(technical failure)或安全風險(safety risk)之時，改由人類接掌操控。目前持有部署執照的只有兩家公司：Waymo和Cruise。由於他們不必向政府報告每個事件，有人批評兩家公司只選不會讓自己失面子的事件報告。

代表舊金山的州眾議員楊馳馬(Matt Haney)提出一項議案，強制所有自駕計程車公司報告所有的事件。楊馳馬指出，他並不反對新科技的發展。但目前並沒有全面的資訊與數字可供參考，無法考核自駕計程車是否真正比人類司機安全或建議如何規管。

如果該議案通過，沒有具體向DMV申報所有事件的公司，每天可被罰款2萬6315元，甚至還可以導致執照被吊銷。舊金山是自駕科技的重心，地方官員對無人駕駛的自駕計程車有許多親身的領受，譬如阻擋交通流暢、撞車、妨礙警車、消防車與救護車的通行等，但是官方並沒有確切的數據可以評斷。

另外還有幾項議案，也可能會在州議會商討，其中一項是給各城市對交通違規的自駕計程車開罰單。另一項是給地方政府更多的自主權，掌控該轄區中自駕計程車可以如何進行商務作業。

過去兩年中，舊金山交通單位和消防局各自在編撰自己的自駕計程車事件報告，但這樣的報告自然是有些隨機的性質，沒有全面性的意義。持有部署執照的自駕車 科技公司自然是有完整的報告，但他們並不樂於主動把這些事件公諸大眾。