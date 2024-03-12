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奧斯卡頒獎典禮 洛城華裔電影人觀看交流

記者楊青/洛杉磯報導
洛杉磯華裔電影電視人「奧斯卡之夜」聚眾觀看頒獎式，今年規模更盛往年。（任向東提供）
洛杉磯華裔電影電視人「奧斯卡之夜」聚眾觀看頒獎式，今年規模更盛往年。（任向東提供）

第96屆奧斯卡頒獎落幕，「奧本海默（Oppenheimer）」獲七項大獎成最大贏家，其製片方「NBC／環球影城」股價應聲上揚，華人員工喜分碩果。本届奧斯卡頒獎典禮，洛城華裔電影人熱情不減，當晚齊聚觀看頒獎式，規模更盛往年。

資深紀錄片製片人「冰建世界」製片人齊濱英。（記者楊青/攝影）
資深紀錄片製片人「冰建世界」製片人齊濱英。（記者楊青/攝影）

今年是資深紀錄片製片人 「冰建世界」製片人齊濱英和先生，連續第13年舉辦奧斯卡頒獎觀看晚會，為好萊塢和來自中國的電影人，提供聚會和交流場所。今年也是來賓最多的一年，包括王姬（北京人在紐約女主）、羅燕（女大學生宿舍女主）、盧偉（編劇）、盧新華（傷痕文學作家）、穆曉澄（資深電影人）、孔長安（紀錄片製作人）、安景夫（影評家）、李若（資深記者）以及年輕一代的華洋電影人都有參與。

NBC資深記者、四次艾美獎獲得者李若。（記者楊青/攝影）
NBC資深記者、四次艾美獎獲得者李若。（記者楊青/攝影）

NBC資深記者、四次艾美獎獲獎者李若說，「NBC/環球影城」製作出品的「奧本海默（Oppenheimer）」此次獲七項大獎。李若說，NBC員工最大紅利，就是股票立馬獲利。11日NBC/環球影城股票上升超過2%，是一年來漲幅最大的一天，員工收穫從數百到數萬元不等的「奧斯卡意外驚喜獎」。

好萊塢資深製片人、《女大學生宿舍》女主角羅燕。（記者楊青/攝影）
好萊塢資深製片人、《女大學生宿舍》女主角羅燕。（記者楊青/攝影）

好萊塢資深製片人 「女大學生宿舍」女主角羅燕表示，奧斯卡保持電影大獎崇高地位，但事實上奧斯卡作為電影工業和娛樂和精神結合的產品，近年受到油管、抖音、instagram及短視頻不斷挑戰，其「唯一性」大大削減。

羅燕表示，奧斯卡從誕生到現在，形成比較嚴重的格式化，已不能完全滿足觀眾娛樂多樣性胃口。好萊塢電影講故事方式，嚴重帶著「上一代人」的色彩，需要較大改革。

好萊塢資深製片人張大星。（記者楊青/攝影）
好萊塢資深製片人張大星。（記者楊青/攝影）

好萊塢資深製片人張大星認為，華人在奧斯卡的表現像股票，有起有落，但總體上華人在好萊塢的參與已全面開花，地位不斷上升，從早年的大多數以幾乎清一色的跑堂溜邊角色，到現在華人登上主角領獎台，華人導演、製片、攝影、剪輯等，都全面參與表現越來越出色。

好萊塢對華人的接納，幾十年來發生很大變化。記得好多年前，他曾經做過演員，雖然自認沒有口音，但一直被他人認為有口音，而無法進入理想角色。這也是他改行成為製片的主要原因。去年，他在波蘭一部影片中擔任角色，已沒有人質疑口音問題。

《霸王別姬》、《活着》編劇蘆葦。（記者楊青/攝影）
《霸王別姬》、《活着》編劇蘆葦。（記者楊青/攝影）

《霸王別姬》、《活着》編劇 蘆葦認為每次奧斯卡頒獎盛會都給電影人帶來非常鼓舞的精神感受，也是世界電影的風向標，今年不例外。

蘆葦表示，她喜歡美國，但對美國沒有像對中國一樣深入骨髓的瞭解；她的根在中國，這也是中國電影創作人在海外發展的瓶頸。看到很多海外華人作品，都有不凡表現力；相信中國電影人才慢慢聚集，總有一天，能在好萊塢大放光彩。

奧斯卡 華人 好萊塢

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