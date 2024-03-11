法案夭折 夏令時間中央地方不同調

加州共和黨州參議員羅尼洛提出立法，永久廢除日光節約時間，並建立全年標準時間。（美聯社）

周日凌晨，加州 人以及美國其他大部分地區不得不將時鐘向前撥動一小時，開始八個月的日光節約時間。 專家表示，這種變化意味著可以在一天中稍後經歷更多的日光，但突然的睡眠不足可能會讓一些人感到不安，甚至增加健康風險。

加州人沒有就這個問題投票嗎？ 有的，但事情沒那麼簡單。2018年11月，選民以壓倒性多數通過了第7號提案。但該措施僅允許立法機關改變夏令時，要麼全年設立夏令時，要麼廢除夏令時。改變仍需要州眾議會和參議會三分之二多數以及州長的簽署。 永久保留日光節約時間也需要國會採取行動，但這還沒有發生。

加州不必等待國會使用標準時間，而夏威夷和亞歷桑納州的大部分地區都是這樣做的。

因此，今年羅斯維爾的共和黨州參議員尼洛 (Roger Niello) 提出立法，永久廢除日光節約時間，並建立全年標準時間。

尼洛認為，標準時間最有意義。他的法案得到了加州醫學協會的支持。 大部分醫學和睡眠專家界也認為標準時間與人們的自然時鐘更吻合。

無黨派立法分析辦公室在對第7號提案的分析中表示，繼續在時間標準之間切換，可能會影響「工人的生產力和事故數量」。

但加州立法者不能完全同意應該遵循什麼標準。2021年，時任州眾議員 崔錫浩 (Steven Choi) 提出了一項永久日光節約時的提案，但仍然取決於聯邦法律的變化。 該提案在送交參議會之前就夭折了。

即使現在有了尼洛的法案，其他立法者也表達了他們對全年日光節約時間的偏好，而不是標準時間。

然而，尼洛表示，去年秋天，俄勒岡州和華盛頓州的立法者向他提出了將標準時間永久化的問題，並表示對西海岸來說調整時鐘將是一個「好主意」。 愛達荷州 和猶他州也有類似的法案。

雖然尼洛意識到並不是每個人都喜歡他對標準時間的偏好，但至少有更多人同意完全取消改變時鐘。他說，「我已經越來越厭倦了自己做出這樣的轉變」。