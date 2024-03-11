影藝之都／小金人被稱奧斯卡 傳聞軼事多

奧斯卡金像獎被稱為「奧斯卡」的起源卻眾說紛紜。（2024年奧斯卡獎網頁）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，第96屆奧斯卡金像獎（Academy Award）頒獎典禮於10日（周日）舉行，這是每年好萊塢 最負盛名的獎項之一。而這個「奧斯卡」人物究竟是誰？

這個獎項正式名稱是榮譽學院獎（Academy Award of Merit），1929年首度舉行頒獎典禮，多年後奧斯卡這個名稱才出現，更久之後，學院才接受這個稱號。

「奧斯卡」這個名字起源存在爭議，美國電影藝術與科學學院（AMPAS）一個最普遍說法之一，是學院圖書館員赫里克（Margaret Herrick）。據稱赫里克在20世紀30年代初期，曾稱這座小金人 雕像看起來像她的「奧斯卡叔叔」，此名字不知何故就被保存下來。

但赫里克說法在後來幾年略有變化。正如前AMPAS執行主任、「學院與獎項」（Academy and the Award）一書作者戴維斯（Bruce Davis）指出，赫里克後來承認她從未有一位名叫奧斯卡的叔叔，但有時與丈夫開玩笑時，虛構一位奧斯卡叔叔。隨著新故事發展，這個笑話最終傳到學院辦公室。

另一名奧斯卡得主戴維斯（Bette Davis）曾提出的說法，則未經證實。她說自己在1936年獲獎時，創造「奧斯卡」這個綽號，且小金人的金色臀部讓她想起當時的丈夫奧斯卡尼爾森（Harman Oscar Nelson），但她在1974年一本傳記中撤回此說法。

好萊塢八卦專欄作家斯科爾斯基（Sydney Skolsky）也試圖將這個名字歸功於自己。根據他在1975年出版「別誤會我，我愛好萊塢」（Don's Get Me Wronog--I Love Hollywood）一書稱，他在1934年專欄中首次使用「奧斯卡」一詞，試圖「消除典禮周圍的虛偽尊嚴」。根據Biography.com引述迪士尼官方粉絲俱樂部報導，迪士尼（Walt Disney）在他的演講中使用「奧斯卡」一詞。

根據戴維斯（Bruce Davis）書中內容，一個更有可能的理論是，奧斯卡獎 是由一位在學院辦公室工作的秘書利爾伯格（Eleanore Lilleberg）所創。他在其書中稱，利爾伯格的職責包括監督小金人，稱在此期間她將它們稱為奧斯卡。戴維斯還在考恩兄弟（Lester and Einar Cowan）身上證實上述說法。

如今，AMPAS在其網站上並未提及利爾伯格或其所謂貢獻，該獎項暱稱奧斯卡的起源也不完全清楚。學院還是將赫里克和她的「奧斯卡叔叔」故事，作為「最受歡迎」的奧斯卡起源版本。