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童工問題再現 肉類加工廠、建築業遭點名

編譯組╱綜合報導
專家表示，由全球各地2億7700萬名年齡在5-17歲童工、從事兼職或全職工作製造產品，幾乎觸及美國經濟各個方面。(美聯社)
專家表示，由全球各地2億7700萬名年齡在5-17歲童工、從事兼職或全職工作製造產品，幾乎觸及美國經濟各個方面。(美聯社)

童工問題是20世紀初的一種全國現象。1900年代初法令出爐，目標為防止兒童遭受剝削工作條件，確保所有兒童都能上學。自那時起，美國童工現象隨時間推移增減，部分行業曾仰賴童工，其他行業也非法雇用年輕工人來填補空缺。

信使報報導，儘管童工數量最近一次於2001年達到頂峰，並於2015年穩定下降，但此後持續蓬勃發展。聯邦數據顯示，2015-2022年，非法童工、包括強迫童工販運案件，幾乎增加兩倍。專家認為，問題仍擴大當中。去年10月，勞工部官員告訴「彭博社」，他們正在調查約800起涉嫌剝削童工的案件。

專家認為，目前童工數量激增，是由於拉丁美洲、亞洲部分地區農村飢餓、美國勞動力老化與通貨膨脹上升等因素驅動。洛杉磯一名負責起訴兒童剝削案件的勞工律師指出，這不僅是一個移民問題，也是就業問題，形成一條由弱勢工人組成的供應鏈。

此外，移民也在其中扮演重要角色。儘管大部分被剝削的成年工人是本地出生、或以合法身分來到美國，但是，童工通常是移民，並且很少是合法居民。他們進入美國路徑通常依照與國際毒品貿易相同路線，有時甚至採用相同的引路人。

抵達美國後，童工通常會被轉介給第三方就業機構、提供孩子們住宿並為他們找到工作。這些機構稱，年輕工人欠款、這些款項包括支付他們在美國旅行與新生活的相關費用。這種所謂的「債務束縛」(debt bondage)後來成為長期槓桿，迫使孩子們工作，酬勞很少甚至沒有，直到償還債務。

年輕工人最初被安置在有大量外國出生居民地點，包括南加州、紐約、邁阿密、芝加哥等，再被轉介到其他社區，通常是農村、當地雇主可能需要大量低技能勞動力，但當地沒有足夠人力提供。

去年底，美國勞工部透露，南加州一家公司「Exclusive Poultry Inc.」因使用童工而被判380萬元賠償金。根據判決，該公司員工年僅14歲，有些人輪班12小時，在工廠負責切割與剔骨雞肉，公司削減或扣留工人薪水。判決的部分經費將交給工人作為他們的勞動補償。

約在一年前，農業部長維爾薩克(Tom Vilsack)寫給肉類與家禽行業公開信指出，聯邦調查人員發現835家公司非法雇用超過3800名兒童，拜登政府將採取行動、並成立打擊剝削童工的跨部門工作小組。

不僅是肉類與家禽業，專家表示，由全球各地2億7700萬名年齡在5-17歲童工、從事兼職或全職工作製造產品，幾乎觸及美國經濟各方面，包括紡織、電子產品、電動車電池、運動用品等，都與童工或其他強迫勞動案件有關。

勞工部 移民 加州

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