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最低工資法 紐森：Panera Bread不能豁免

編譯陳盈霖／綜合報導
加州州長紐森稱，Panera Bread無法豁免於AB 1228法案。（KTLA 5電視台畫面）
加州州長紐森稱，Panera Bread無法豁免於AB 1228法案。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，Panera Bread是否遵循AB 1228，加州新的速食勞工最低工資法要求？州長紐森（Gavin Newsom）表示，該速食店可能無法被該法豁免。根據該法文字，新法律不認為那些「在該機構場地上生產並出售麵包」的場所為速食店。但為什麼用麵包劃定界線，目前仍不清楚。

紐森在先前一次記者會上，被問及豁免時說到「這是政治過程的一部分。」然而在日前發布的多份媒體報導，顯示紐森和Panera Bread執行長弗林（Greg Flynn）的關係，可能是該麵包店可從該法豁免的原因。弗林是一位億萬富翁與長期捐助者，在加州擁有20多家Panera Bread。

紐森對此指控作出反擊。他的一位發言人告訴Nexstar記者華倫斯（Eytan Wallace）稱，「州長從未就這項法律與弗林見面，這個說法很荒謬。我們法律團隊已對此進行審查，看來Panera並不能從該法中豁免。」

弗林的代表發出聲明表示，「我確實反對AB 1228法，就像其他數千名加州餐廳老闆一樣。若該法的目的是解決速食店涉嫌違反勞工法，那麼該法的範圍應僅限真正的速食店，而非包括麵包店、熟食店等快餐休閒餐廳。我建議修改法案中對速食店的用詞，將速食休閒店排除在外。」聲明還稱，「我從未要求豁免或特殊考量，我也從未就這項法案與紐森州長會面。」

而加州共和黨人呼籲立即進行道德調查。加州眾議員帕特森（Joe Patterson）說，「執政黨的朋友獲得豁免是不對的。」

其他不受該法豁免的公司，如Chipotle，先前曾宣布計畫在加州調高售價。

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