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悲傷？興奮？… 愛犬嚎叫 傳達什麼潛在信號？

編譯組／綜合報導
嚎叫是狗狗用來溝通的聲音之一，如果狗狗有嚎叫的習慣或變得嚴重時 ，需了解狗狗嚎叫的原因。(Pexels網頁)
嚎叫是狗狗用來溝通的聲音之一，如果狗狗有嚎叫的習慣或變得嚴重時 ，需了解狗狗嚎叫的原因。(Pexels網頁)

加州地域廣闊，適合養狗，狗狗也一直是家庭寵物、生活陪伴的優先選擇。然而，當愛犬嚎叫(howl)時，你能感受或了解其意嗎？

沙加緬度蜂報(Scramento Bee)報導，嚎叫是狗狗用來溝通的聲音之一，這遺傳自犬類的祖先。如果您的狗狗有嚎叫的習慣，請了解狗狗嚎叫的原因，以及當嚎叫的情形變得嚴重時，或了解嚎叫背後代表的潛在問題時，你可以為狗狗做的事。

狗狗會嚎叫，主要源於他們祖先的血統。狗屬於狼的直系後代，特別是某些古老品種的犬隻。狼會透過嚎叫來與狼群的成員、與遠距離的狼進行溝通，或是藉由嚎叫來建立領地。

嚎叫是狼群用來長距離溝通的一種方式。然而，在2023年一項關於狗對嚎叫反應的研究發現，除非是較古老的犬隻品種，否則嚎叫具有不同的意義；由於被馴化，較現代的犬隻嚎叫有其他的原因，最常見的包括：對大聲的噪音或高音頻聲音的反應、為了引起注意、基於分離焦慮、表達情緒，例如壓力、興奮、悲傷、恐懼等。

如果狗狗不間斷地嚎叫，有可能是在試圖傳達出「事情不對勁」的信號。正如牠們可以透過嚎叫來表達情緒一樣，牠們也會透過嚎叫來表達痛苦或不適。若擔心狗狗是因為健康因素而嚎叫的主人，建議帶他們去獸醫(DVM)進行檢查。

如果已經排除健康因素，但狗狗仍持續地嚎叫，則有可能是關乎犬隻行為方面的議題。在此情況下，建議可以向專門研究犬類行為的訓犬師或動物行為學家尋求幫助。

部分家養的犬隻品種，相較於其他品種更容易嚎叫，與其祖先--狼的關係比較密切。這些犬隻品種被稱為「古老品種」，包括西伯利亞哈士奇、巴仙吉犬、鬆獅犬、美國愛斯基摩犬、米格魯、臘腸犬、巴吉度獵犬、阿拉斯加雪橇犬及尋血獵犬等。

如果狗狗在你離家時嚎叫，則有可能是分離焦慮的跡象，可以在訓犬師或動物行為學家的專業幫助下改善嚎叫的狀況。在某些特定的情況下，例如當狗受傷或害怕時，嚎叫也可以視為哭泣的一種形式。另外，犬隻的耳朵對聲音非常敏感，當他們聽到警報聲而嚎叫時，則是對高音頻聲音而做出的反應。

嚎叫是狗狗用來溝通的聲音之一，如果狗狗有嚎叫的習慣或變得嚴重時 ，需了解狗狗嚎叫...
嚎叫是狗狗用來溝通的聲音之一，如果狗狗有嚎叫的習慣或變得嚴重時 ，需了解狗狗嚎叫的原因。(Pexels)

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