有機垃圾回收減75% 2025難達標

加州兩年前發起一項不讓有機垃圾掩埋計畫，至今該州在食品回收計畫並未達到目標。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，加州 兩年前發起有機垃圾回收計畫，至今並未達到目標。該計畫預計到2025年，將運往垃圾掩埋場的有機廢物量，從2014年的水平削減75%。專家稱，此目標要在一年內實現有困難。

食物殘渣和庭院垃圾等有機物質，會隨時間釋放甲烷（methane），這種氣體在短時間內比化石燃料產生的碳排放更具破壞性。該計畫目標是防止廢物堆積在垃圾掩埋場，將其回收轉化成堆肥或沼氣，替車輛和工業運作提供燃料。

香蕉皮、咖啡渣、庭院垃圾和披薩盒等都被視為有機廢物。家庭和企業如今應將這些物品分類至不同垃圾箱中，然在如此短的時間內，很難改變人們行為。南加州全美最大的食品廢棄物轉化沼氣的機構已申請破產 ，因並未獲得足夠的有機廢物。

加州資源回收（CalRecycle）主任瓦格納（Rachel Machi Wagoner）表示，目前約有四分之三的社區收集家用有機廢物。根據各管轄區報告，截至2022年底，共轉移1120萬噸有機物，高於前一年的990萬噸。墨西哥 邊境附近的奧太垃圾掩埋場（Otay Landfill）營運經理岡薩雷斯（Gabe Gonzales）表示，掩埋場每天處理200噸有機垃圾，未來希望可以增加一倍。

一旦這些廢棄物堆肥成功，加州法律要求各城市使用大部分堆肥，然許多人稱，他們沒有足夠空間。聖地牙哥縣丘拉維斯塔（Chula Vista）市環境服務經理梅德拉諾（Manuel Medrano）表示，該市有27萬5000人，每年預計使用1萬4000噸堆肥，但最多只使用了數千噸，成堆的堆肥目前存放當地公園。「運輸非常昂貴，我們距離這一要求還差很遠。」