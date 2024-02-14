財務長馬世雲性騷案 延遲開庭

加州財務長馬世雲性騷案延遲開庭。 （美聯社）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）的性騷擾 案原定於本周二（13日）在沙加緬度高級法院（Sacramento Superior Court）開庭。但由於法庭日程安排衝突，審判需要改期至6月 17 日。

前雇員布萊克維爾（Judith Blackwell）於2021年提告馬世雲，稱財務長在一家旅館和一處出租屋共用房間時，曾裸露身體爬上布萊克維爾的床。

馬世雲否認有任何不當行為，並表示她期待 「在法庭上將真相公之於眾」。

在周二的庭審中，布萊克維爾的律師表示，他們預計庭審將耗時7天。而馬世雲的律師則預計將耗時10至14天，並可能會傳喚30名證人。

由於馬世雲是一位著名的政治人物，因此挑選陪審團可能具有挑戰性。

現年57歲的馬世雲曾在舊金山市議會任職，之後在州眾議會和州平稅局（Board of Equalization）任職，2018年當選為財務長。2023年她選擇開始競選副州長。

布萊克維爾是非洲裔，在被解雇後起訴了前老闆，要求獲得懲罰性賠償、民事罰款和律師費。除性騷擾外，布萊克維爾還指控馬世雲曾發表種族主義言論，對待黑人員工的態度不如對待其他種族的員工。

但主審法官表示，布萊克維爾無法在庭審中提出種族歧視的證據，因為馬世雲已證明她是根據布萊克維爾的工作表現將其解雇的。法官還駁回了布萊克維爾關於她因投訴遭到報復而被錯誤解雇的說法。

布萊克維爾的律師麥考伊（Waukeen McCoy）在訴訟中寫道：「她多次直接向原告裸露自己的臀部。馬世雲的行為是有意而非偶然的，是為了引起原告的注意。原告感到不舒服，害怕對馬世雲的猥褻行為發表評論。」

在法庭文件中，馬世雲否認了這些指控。

布萊克維爾在訴訟中說，馬世雲鼓勵她在沙加緬度與她同房，而不是下班後開車回灣區的家。「沙加緬度蜂報」（Sacramento Bee）在2021年進行的一項調查發現，馬世雲在上任的頭兩年經常與員工共用旅館房間，「以節省開支」。

該報的另一項調查發現，長期居住在舊金山的馬世雲在此期間向納稅人收取的前往沙加緬度出差的費用，高於其他任何全州民選官員，包括居住在南加州的官員。