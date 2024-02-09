3月5日總統初選共用選票 規則複雜

加州各縣選舉辦公室給無黨派選民的特別提醒。由於共和黨加州分會採「封閉式初選」，無黨派選民想要參與共和黨總統初選，要在2月20日前線上重新登記為共和黨員，民主黨則無此限制 。 (洛杉磯縣選舉辦公室)

3月5日的加州初選，等於是把兩項初選放在同一張選票上，但兩者又有截然不同的規則。這裡把規則詳細說明，如果特別想把票投給某位總統候選人，現在還有點時間可以改做選民註冊。

第一項初選的規則比較簡單，是聯邦參議員、聯邦眾議員和州議員的初選。這是開放式的，不論投票 者登記為那個政黨或無黨派，可以投給選票上的任何一位候選人。初選中得票最多的兩名候選人，晉級為11月大選的候選人，即使兩人是同一政黨也行。

第二項是總統初選，比較複雜。如果你登記為共和黨 員，只有川普和海理(Nikki Haley)二者選一，因為加州的共和黨分會決定做「封閉式初選」(closed primary)，不但其他黨派的選民不能參加，連無政黨的選民也不能給其中一人投票，選票上根本不會給你有這項選擇。

無黨派的選民收到的選票不會有這第二項，但因為加州民主黨 分會允許非民主黨員加入初選，無黨派選民可主動向選舉辦公室申請有民主黨總統初選的選票。美國獨立黨(American Independent)和自由黨(Libertarian)，也允許無黨派選民這樣做。

除了共和黨之外，綠黨(Green Party)、和平與自由黨(Peace & Freedom)也都採取封閉式總統初選。如果你想參加這三個黨的總統初選，在2月20日之前可以在網路上(online)重新登記(re-register)成為其中之一的黨員。譬如某位民主黨人特別喜歡海理，他可以重新登記成為共和黨員，然後他就可以給海理投一票，投票之後他又可以再登記一次回歸民主黨。

過了那個截止日期，你可以填出「同日選民登記申請表」(same-day voter registration)，然後本人親自到縣政府選舉辦公室或投票所去索取選票。