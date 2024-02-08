申請者可詢問移民局線上虛擬助理 Emma。（移民局官網截圖）

由於申請者查詢量增加和資源限制，美國移民局 （USCIS）無法為每名申請者提供即時協助，因此移民局分享給大家獲得關於移民案件答案的六種方法。

為提升效率，移民局增加線上自助工具和數位查詢管道，以下是獲得有關案例答案的六個方法。第一個方法是申請者建立一個線上帳戶，該帳戶允許申請者在線上提交表格、註冊自動案件提醒、獲取詳細的案件狀態、上傳文件、更新地址、向移民局發送安全訊息及將紙本申請表添加到帳戶。線上帳戶的申請詳細過程可通過視頻https://www.uscis.gov/file-online/how-to-create-a-uscis-online-account了解。

第二個方法，如果申請者認為自己案件耗時太長或想查詢遺失的文件或通知，可發出電子請求，提交案件查詢。申請者也可提出服務要求，要求更正文件或預約殘障人士便利設施。

第三個方法，可詢問移民局線上虛擬助理 Emma，她用英語和西班牙語回答問題並指導申請瀏覽移民局網站獲得想要的答案。如果Emma無法回答問題，Emma可能會在工作日的工作時間內建立申請者與客服人員即時聊天。

第四個方法，在移民局社群媒體 帳號上搜尋#USCISAnswers，移民局會定期回答常見問題。

第五個方法，前往移民局的密碼和解鎖帳戶協助（https://my.uscis.gov/account/v1/needhelp）以取得有關線上帳戶技術的協助，如更改密碼、更改地址等。

第六個方法，如果無法使用移民局線上工具獲取所需信息，也可在周一至周五上午美東時間8點至晚上8點致電移民局聯絡中心，電話是1-800-375-5283。申請可能需要等待才能與客服交談。如果申請者問題無法立即解決，請求將發送給移民服務官員。移民局將向申請者發送一封電子郵件以確認請求，並預計何時與申請者聯繫。通常在移民局與申請者聯繫前一到兩個工作日，還會收到一封簡訊或電子郵件。