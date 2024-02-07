李斯特菌中毒 耗十年找到源頭

聯邦疾病防制中心公布的Rizo-Lopez Foods系列產品。（美聯社）

美國各地自2014年就不斷有人因為李斯特菌（Listeria）的食物中毒而生病甚至死亡，聯邦疾病防制中心（CDC ）6日宣布，北加史丹斯勞縣（Stanislaus County）莫德斯度（Modesto）的「Rizo-Lopez Foods」就是問題源頭。

公司5日已經開始回收「Tio Francisco」、「Don Francisco」、「Rizo Bros」、「Rio Grande」、「Food City」、「El Huache」、「La Ordena」、「San Carlos」、「Campesino」、「Santa Maria」、「Dos Ranchitos」、「Casa Cardenas」、「365 Whole Foods Market」系列下超過60種的軟起司、優格、酸酪。

上列產品主要透過「El Super」、「Cardenas Market」、「Northgate Gonzalez」、「Superior Groceries」、「El Rancho」、「Vallarta」、「Food City」、「La Michoacana」、「Numero Uno」等販售，許多熟食店也使用其製品。消費者家中如果還有這些商品，應該立即丟棄並且徹底清潔冰箱，因為李斯特菌可在低溫環境生存甚久，且非常容易散布到其他食品。

聯邦CDC曾經懷疑過Rizo-Lopez Foods，但是查無實證。2014年以來的多起食物中毒，已經導致11州的26人生病，加州 2017年一人死亡、德州 2020年一人死亡。2023年12月再度發生李斯特菌食物中毒，聯邦CDC這才確定帶菌的Cotija與Queso Fresco起司來自Rizo-Lopez Foods。

李斯特菌感染後約莫兩周發病，症狀為肌肉痠痛、發燒、疲憊，少數重症患者可能死亡。懷孕婦女、65歲以上長者、免疫系統差的人風險更高。