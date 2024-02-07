我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

李斯特菌中毒 耗十年找到源頭

編譯胡立宗／綜合報導
聯邦疾病防制中心公布的Rizo-Lopez Foods系列產品。（美聯社）
聯邦疾病防制中心公布的Rizo-Lopez Foods系列產品。（美聯社）

美國各地自2014年就不斷有人因為李斯特菌（Listeria）的食物中毒而生病甚至死亡，聯邦疾病防制中心（CDC）6日宣布，北加史丹斯勞縣（Stanislaus County）莫德斯度（Modesto）的「Rizo-Lopez Foods」就是問題源頭。

公司5日已經開始回收「Tio Francisco」、「Don Francisco」、「Rizo Bros」、「Rio Grande」、「Food City」、「El Huache」、「La Ordena」、「San Carlos」、「Campesino」、「Santa Maria」、「Dos Ranchitos」、「Casa Cardenas」、「365 Whole Foods Market」系列下超過60種的軟起司、優格、酸酪。

上列產品主要透過「El Super」、「Cardenas Market」、「Northgate Gonzalez」、「Superior Groceries」、「El Rancho」、「Vallarta」、「Food City」、「La Michoacana」、「Numero Uno」等販售，許多熟食店也使用其製品。消費者家中如果還有這些商品，應該立即丟棄並且徹底清潔冰箱，因為李斯特菌可在低溫環境生存甚久，且非常容易散布到其他食品。

聯邦CDC曾經懷疑過Rizo-Lopez Foods，但是查無實證。2014年以來的多起食物中毒，已經導致11州的26人生病，加州2017年一人死亡、德州2020年一人死亡。2023年12月再度發生李斯特菌食物中毒，聯邦CDC這才確定帶菌的Cotija與Queso Fresco起司來自Rizo-Lopez Foods。

李斯特菌感染後約莫兩周發病，症狀為肌肉痠痛、發燒、疲憊，少數重症患者可能死亡。懷孕婦女、65歲以上長者、免疫系統差的人風險更高。

CDC 加州 德州

上一則

暴雪天獨自登山 華女失聯 搜救無果

下一則

周日、出發前42天 購買機票最划算

延伸閱讀

CDC呼籲：孕婦應盡快接種RSV疫苗

CDC呼籲：孕婦應盡快接種RSV疫苗
史上最貴 泰勒絲加持 超級盃票價飆到9800元 連富翁也三思

史上最貴 泰勒絲加持 超級盃票價飆到9800元 連富翁也三思
超級盃2/11賭城登場 平均票價破9800元 刷新賽史紀錄

超級盃2/11賭城登場 平均票價破9800元 刷新賽史紀錄
議員提案零售業安全法 紐約市商家怨燒錢

議員提案零售業安全法 紐約市商家怨燒錢
49人主場冠名權 李維氏1.7億再續約10年

49人主場冠名權 李維氏1.7億再續約10年
李維公司1.7億續約49人主場冠名權再十年 至2043賽季

李維公司1.7億續約49人主場冠名權再十年 至2043賽季

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
一種可致幻和上癮非管制物品，Nitrous Oxide，俗稱笑氣（Laughing Gas）在南加華人青少年人群中頗受歡迎，但往往會忽視其危險性。圖／聯合報系資料照

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

2024-02-04 19:03
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多