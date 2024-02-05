芬太尼中毒致死增 州議員提案：雇主應提供解藥

代表舊金山的州眾議員 海尼(Matt Haney)31日提出AB 1976議案，如果成為法規，2025年元旦起加州 各種企業的雇主必須在急救箱中備有芬太尼毒品 (Fentanyl)的解藥(antidote)，這項措施應該可以救回一些人命。

芬太尼是人工合成的鴉片類藥物(Opioid)，FDA核准它經由醫師處方作為止痛藥(pain reliever)與麻醉藥(anesthetic)，它比嗎啡(morphine)強100倍，比海洛英(heroin)強50倍，只要一個鉛筆尖的量就可能致人於死，首次使用的人死亡的機率更高。無奈此藥已成為吸毒人士的最愛，毒販從墨西哥、中國等地走私進入美國。

CDC的數據指出，從2022年9月到2023年8月的一年中，加州有7510人因為服用合成鴉片死亡，這個數字相當驚人，2019年的死亡人數是1175人。聯邦緝毒局DEA的報告則指出，美國的仿冒處方藥物中，超過半數含有可能致命劑量的芬太尼，因此芬太尼中毒不只有自願使用毒品的人才會受害。

海尼指出，如果在公園裡、街道上看到有人倒臥在地上，瞳孔收縮、呼吸困難，這可能就是芬太尼中毒，如果我可以跑進旁邊的某個企業，從急救箱中取出解藥「Narcan」，比起打電話召救護車可以提早好幾分鐘施救，很可能就能救回一條人命。Narcan的有效成份是納洛酮(naloxone)。

現有法律規定雇主必須在員工休息室或某個共用空間裝設急救箱(first aid kit)，箱內準備的急救物品會由縣市政府的衛生部門人員檢查，加州政府職業安全與衛生廳Cal/OSHA是監管的單位。如果AB 1976成為法規，急救箱中必須準備好兩支納洛酮鼻噴劑(naloxone nasal spray)，成本約是40元，不至於成為企業的重大負擔，這款解藥的有效期是四年。

本案可望在今年通過州議會並由州長簽署生效，2025年元旦起規定雇主必須照做，但要到2026年才會給違規的雇主罰款的懲罰。