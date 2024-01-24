紐森去年中國行 取得三成果

紐森州長與中國領導人舉行長城氣候對話。（州長辦公室）

紐森 州長2023年10月24-31日對中國進行了為期一周的訪問，途經香港、上海、廣東等重要經濟省市，會見了中國國家主席習近平和其他中國高級官員，討論了解決氣候變遷 和芬太尼危機等全球優先問題的雙邊合作，參觀了特斯拉工廠並試駕了中國電動車，透過減少排放和增加清潔能源應對氣候變遷，取得了積極成果。

據州長辦公室介紹，紐森此行優先考慮了三個目標——推動氣候行動與合作、促進經濟發展和旅遊業以及加強文化聯繫。

氣候變遷是一個全球性議題。美國和中國的排放量占全球的42%。如果不共同努力，就無法認真看待氣候變遷。紐森州長率代表團訪華是為了推動聯合控制氣候的雄心，同時促進經濟發展和旅遊業。

州長紐森(Gavin Newsom) 在上海結束了為期一周的中國之行，與上海建立了新的氣候合作夥伴關係，並參觀了特斯拉上海超級工廠——世界上生產力最高的電動車(EV) 工廠之一。加州 和上海簽署了一份新的諒解備忘錄（MOU），內容涉及保護環境、應對氣候變遷、推動氣候適應和恢復策略，以及加快清潔交通行動。

這次訪問，加州與中國國家發展和改革委員會、廣東省、江蘇省、北京市和上海市簽署了五份諒解備忘錄(MOU)。這些諒解備忘錄推進了加州和中國在氣候政策方面的工作，並有助於為兩個國家的討論和夥伴關係奠定基礎。

強化加州和中國之間的貿易和旅遊業可以促進雙方的經濟發展並創造就業機會。加州和中國雙向貿易額達1,660億美元，中國成為加州最大的貿易夥伴。訪華期間紐森州長尋求加強這種關係，繼續為無數家庭提供數千個就業機會和豐厚的薪水。

來自中國的旅遊業曾為加州經濟注入了40億美元，但自疫情爆發後一直沒有恢復，直飛航班目前僅為疫情前的 15%。重建往返中國的旅遊業預計將為加州帶來數十億美元的收入和數千個就業機會。州長與中國領導人討論了增加航班的問題，並會見了聯合航空公司領導人，慶祝他們最近宣布增加飛往上海和北京的航班。