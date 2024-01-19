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加州新冠陽性無症狀可上班上學 室內要戴口罩十天

編譯林思牧╱綜合報導
加州放寬新冠政策，檢測呈陽性但沒有出現症狀的人，可以繼續上班上學，但在室內要戴口罩十天。（美聯社）
加州放寬新冠政策，檢測呈陽性但沒有出現症狀的人，可以繼續上班上學，但在室內要戴口罩十天。（美聯社）

加州衛生廳近日發布COVID-19新指引，放寬了許多限制。最重要的一點是檢測呈陽性但沒有出現症狀的人，可以繼續上班上學，但在室內要戴口罩十天。衛生廳指出，新指引是為保障高危者的安全，同時減輕社會活動的中斷。

衛生廳長阿拉貢(Tomás Aragón)指出，比起疫情初期，現在的COVID-19的衝擊減輕了許多，原因包括因為感染病毒或打疫苗出現的集體免疫(community immunity)水平相當高。另外，治療COVID-19的抗病毒藥劑(antiviral)可以很容易取得。

舊金山加大UCSF的傳染病學專家陳子平醫師(Dr. Peter Chin-Hong)指出，這項修改跟醫學界一向對待傳染性呼吸道疾病的方式變得一致。測出陽性但沒有症狀的人，可以繼續上班上學，但應避免與高危人士接觸，在室內要戴口罩十天。

在舊的指引中，凡是測出陽性的人都強制至少要隔離五天，不可與他人近距接觸。新指引要求測出陽性又有症狀的人不要去上班上學，到症狀改善而且不必用退燒藥也沒有發燒24小時之後，可以恢復正常的作息方式。

檢測方面也有放寬，過去要求跟測出陽性者有近距接觸的人都做檢測，現在則是建議有出現症狀、新冠高危者、新冠高危者周圍的人去做檢測。對有症狀但卻測出陰性的人，過去是第一、三、五天再測，現在則只要求在出現症狀的五日之內再測。

如果職場中出現「爆發」(outbreak)，也就是一周之內至少出現三個病例，雇主必須在工作時間中給跟病人有近距接觸者(一日之內與病人在室內至少共處過15分鐘以上者)提供免費檢測。

有些規定還是跟過去一樣：雇主必須把COVID-19看成是職場危險(workplace hazard)，要通知跟病患有近距接觸的人。如果員工要求口罩，雇主必須免費提供。染病者痊癒後回到職場，雇主必須確保該員工戴口罩十天。測出陽性但沒有症狀的人，雇主要確認該員工從測出陽性那天起戴口罩十天。

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