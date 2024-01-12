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防迷姦 加州酒吧7月起須提供試劑

編譯胡立宗／綜合報導
7月1日起，喝酒前可以跟店家要試劑先測一下。（取自KCRA電視台畫面）
7月1日起，喝酒前可以跟店家要試劑先測一下。（取自KCRA電視台畫面）

加州Assembly Bill 1013修正案2024年7月1日上路，酒吧必須提供迷姦藥GHB與K他命等的試紙，當酒客擔心自己的酒被加料時，便能向店家索要或購買試劑，以免遭到下藥迷姦。

修正案只針對營業執照Type 48的業者，也就是只供酒類但不供餐的店家，因此酒吧、夜店都屬於此類。但修正案並未要求酒吧免費提供，以降低業者的反感、提高配合度。

不過，提案議員Josh Lowenthal說，修正案的用意不在刁難業者，畢竟試劑在網上少量購買每只不到1元，大量購買更可壓低到25分，要不要免費由業者自行判斷。自己也開餐酒館的他說，這些藥品無嗅無色，但以非常便宜簡便的試紙就能測出，應能減少酒後遭性侵的風險。

沙加緬度地區的性侵受害者援助團體Weave的執行長Beth Hassett表示，能避免性侵的任何方法都是好方法，至少在受害之前就能察覺。她說，每個酒客都要注意自己的安全，酒吧的人也該注意，但是迷姦的辦法層出不窮，甚至連故意摻濃酒都可能，試劑當然驗不出，因此不應該把試劑當成絕對安全的護身符。

除了試劑之外，酒吧夜店還必須設立告示，提醒酒客店家有提供試劑，必須包含的文字包括，「別被惡整了！這裡提供下藥的試劑，詳情可問店員。」

Josh Lowenthal說，他當然希望繼續擴大提供的地點，例如校園內，以避免下藥性侵的危機繼續擴大，但一方面也希望酒吧業者協助，提供試劑減少性侵。

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