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紐森公布州府預算 赤字379億元

編譯林思牧／綜合報導
紐森州長於10日(周三)公布加州下年度預算計畫，金額是2910億元。（美聯社）
紐森州長於10日(周三)公布加州下年度預算計畫，金額是2910億元。（美聯社）

紐森州長於10日(周三)公布加州下年度預算計畫，金額是2910億元。但州長辦公室只預期有379億元的赤字，少於州議會分析師預測的680億元。

去年紐森簽署的2023-2024年度預算案價值是3108億元，由於稅收不足，2024-2025年度的預算案縮水相當多。預算年度是從7月1日開始，預算案必須在6月15日之前過關。州長辦公室公布計畫後，府會之間開始協商，最後的版本跟現有的計畫會有一些出入。

為了平衡收支，紐森打算從儲備帳戶(reserve accounts)中抽取130億元，並且在原定的開支中刪減85億元，包括在氣候專案(climate programs)刪減將近30億元，在住屋專案(housing programs)刪減12億元，在州政府空缺的職位上節省7億6000萬元，在學校設施(school facilities)上刪減5億元，在學生住處(student housing)方面刪減5億元。

紐森一向以環保州長為傲，他表示，氣候專案方面的刪減，有一部分可以從拜登政府的撥款上獲得補償。紐森不會從紓解無家可歸者問題專案(homelessness programs)和心理健康問題專案(mental health programs)上刪減開支。

行政單位和立法單位所做的預測，經常會有不同的數字。州政府的財政廳(Department of Finance)是州長之下的單位，它預測赤字是379億元。立法機構分析師辦公室LAO(Legislative Analyst’s Office)則是州議會非黨派的單位，它所給的赤字預測是680億元。

LAO的預測比較早公布，財政廳的預測有比較後續的數據。當財政廳公布預算案後，州議會開始審核的過程，府會之間會就各項開支討論，由於州政府與州議會都是民主黨掌握大權，應該不會出現像聯邦政府目前在預算方面的黨派爭執。

現年度的預算中，因為去年夏秋的股市下跌以及因為冬季風暴受害者延後繳稅措施，出現稅收少於預期的情況，迫使州政府必須刪減開支。

預算 紐森 拜登

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