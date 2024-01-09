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百萬退休金 在加州只能撐14年

洛杉磯訊
一項針對65歲以上人士的研究顯示，在加州100萬僅能維持14年的退休生活。（Pexels）
一項針對65歲以上人士的研究顯示，在加州100萬僅能維持14年的退休生活。（Pexels）

退休後存多少錢才能安穩度日？生活在不同地區會有很大差別。一項針對65歲以上人士的研究顯示，在加州100萬僅能維持14年的退休生活。

理財網站Go Banking Rates最近一項調查揭示了在美國不同地區，100萬元存款可以維持不同長短的退休生活。這項調查根據美國50個州的生活成本，包括房價、水電網路費用、食品價格進行了估算。這些數據來自美國勞工部最新的2020年消費者調查報告以及密蘇里經濟研究及信息中心（Missouri Economic Research and Information Center）。

在加州，一年的生活支出為7萬2319.57元，意味著100萬元存款可以維持不到14年的生活。而一般人的退休生活長達25年以上。

在生活成本最低的密西西比州和奧克拉荷馬州（Oklahoma），100萬元可以維持約22年的退休生活。此外，美國最貴的州包括夏威夷和紐約，100萬元分別可以維持10年多和14年多的生活。加州是全美生活成本第三高的州。

金融專家指出，考慮到通貨膨脹，100萬元退休金可以維持的年數可能會比估算的少。理財機構建議民眾將收入的15%存入退休帳戶。

退休金 加州 奧克拉荷馬州

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